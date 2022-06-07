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خطط لوضع الأردن كوجهة للقطريين خلال المونديال

منذ ثانيتين
خطط لوضع الأردن كوجهة للقطريين خلال المونديال

وطنا اليوم:قال المدير العام لهيئة تنشيط السياحة عبد الرزاق عربيات إن هناك خططا لوضع الأردن كوجهة للقطريين خلال فترة كأس العالم لتجنب أزمة المونديال.
وأشار، إلى أنه جرى توقيع اتفاقية تسويق مع الخطوط القطرية والمكتب السياحي التابع لها لتسويق الأردن كوجهة لاستهداف القطريين أو الأجانب أو العرب المتواجدين في قطر.
وأضاف “تم تسويق الأردن كوجهة أيضاً من خلال “الملكية الأردنية” للركاب القادمين من أوروبا عبر الأردن إلى قطر”.
ولفت “بالرغم من أن هناك أخبارا تواردت حول اعتماد دول مجاورة أقرب من الأردن إلى قطر كوجهة للمبيت والسياحة، لكن هناك فرصة كبيرة للاستفادة من الراغبين بمغادرة قطر خلال الفترة المذكورة”.
وأضاف “أنه سيتم إطلاق حملة تسويقية للأردن خلال فترة كأس العالم سيتم الإعلان عنها الأسبوع القادم”


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