ولي العهد يصل الكويت في زيارة رسمية

وطنا اليوم:وصل سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، إلى دولة الكويت ظهر الثلاثاء، في زيارة رسمية.

وكان في مقدمة مستقبلي سموه، ولي عهد الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، ورئيس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم ورئيس ديوان سمو ولي العهد ورئيس بعثة الشرف الشيخ أحمد العبدالله الأحمد الصباح وسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح وكبار المسؤولين بالدولة.

وقد رافق سموه وفد رسمي يضم كلا من؛ رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة ووزير الاستثمار المهندس خيري عمرو والسفير الأردني لدى دولة الكويت صقر أبو شتال وعدد من كبار السؤولين