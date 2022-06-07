الطاقة: التسجيل عبر منصة دعم الكهرباء لن يتوقف أبداً

وطنا اليوم:أكدت هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن، أن التسجيل على منصة دعم الكهرباء، سيبقى متاحاً أمام المواطنين.

وقالت الناطق باسم الهيئة تحرير القاق، في تصريح إن التسجيل عبر المنصة لن يتوقف أبداً، وإنما سيتنهي اليوم فترة تعديل فواتير الكهرباء غير المشمولة بالدعم إلى فواتير مدعومة.

وأضافت القاق، أن التسجيل عبر منصة دعم كهرباء لا يمكن إغلاقه، بحيث يمكن للمواطنين الأردنيين المغتربين خارج البلاد، التسجيل عبر منصة دعم الكهرباء في أي وقت يرغبون به، بالإضافة إلى إتاحة التسجيل على المنصة من العائلات التي تنتقل من مكان سكن لآخر، بحيث يتم إلغاء دعم عداد الكهرباء القديم واعتماد العداد الجديد وفق مكان السكن.

وأوضحت أن عدد المسجلين عبر منصة دعم الكهرباء، وصل حتى اليوم الثلاثاء، إلى مليون و337 ألف مشترك.

وتنتهي اليوم فترة تعديل فواتير الكهرباء غير المشمولة بالتعرفة الكهربائية المدعومة ممن صدرت لهم فاتورة كهرباء على التعرفة غير المدعومة وتنطبق عليهم شروط استحقاق الدعم نتيجة عدم تسجيلهم على المنصة