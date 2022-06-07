النافورة مول يوقع إتفاقية مع بنك القاهرة عمان لإنشاء فرع جديد في العقبة

وطنا اليوم:أعلنت شركة الأسواق الأولى عن توقيع إتفاقية تأجير مع بنك القاهرة عمان لإنشاء فرع جديد داخل المجمع التجاري الترفيهي الأكبر في مدينة العقبة “النافورة مول”، والذي سيعزز ثقة الزائرين والسائحين في مدينة العقبة.

وقد تم توقيع الإتفاقية بحضور كل من معالي رئيس مجلس إدارة شركة الأسواق الحرة الأردنية المالكة لشركة الأسواق الأولى الدكتور عز الدين كناكرية، وعطوفة السيد كمال البكري الرئيس التنفيذي لبنك القاهرة عمان، وعطوفة الرئيس التنفيذي لشركة الأسواق الحرة الأردنية المهندس هيثم المجالي، والسيد طارق الحمود عضو مجلس إدارة شركة الأسواق الحرة الأردنية، والسيد خالد القاسم نائب الرئيس التنفيذي لبنك القاهرة عمان، والسيد هاني خضر مدير الدائرة العقارية، والفنيين في كل من شركة الأسواق الحرة الأردنية وبنك القاهرة عمان.

ويذكر ان مشروع النافورة مول أقيم على موقع مميز في قلب مدينة العقبة على مساحة (21.500) ويحتوي على بنية تحتية ومواقف للسيارات تتسع لأكثر من (260) سيارة وعلامات تجارية ووكالات عالمية ومطاعم والعاب وهايبرماركت وخدمات لوجستية متطورة ومتنوعة، وأن شركة الأسواق الحرة الأردنية المساهمة العامة قامت بانشاء هذا المجمع بهدف خلق الفرص الاستثمارية ورفع المستوى المعيشي وتمكين المواطن والسائح من الوصول لاحتياجاتهم في أي وقت وبكل راحة وسهولة، وتحت سقف واحد.

ويعتبر فرع بنك القاهرة عمان الجديد في النافورة مول هو الفرع الثالث في مدينة العقبة، حيث يساهم هذا التوسّع بخدمة فئة أوسع من عملاء البنك وتقديم خدمات مصرفية متنوعة لهم بشكل أكبر وضمن فترات عمل أطول.