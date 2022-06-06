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المناصير يشرب سمادا من إنتاج مجموعته

منذ ثانيتين
المناصير يشرب سمادا من إنتاج مجموعته

وطنا اليوم:تحدث رجل الأعمال زياد المناصير، خلال إطلاق رؤية التحديث الاقتصادي اليوم الاثنين، عن اغتنام الفرص المتاحة في الأردن وكيف ستساعد هذه الرؤية في استغلال الفرص.
وقال المناصير: قمنا بإنشاء مركز للبحث والتطوير لاستغلال الموارد الطبيعية الموجودة في الأردن بأواخر العام 2017، بمشاركة علماء من فرنسا وألمانيا، واستطعنا أن نصنع منتجات أسمدة زراعية نانوية معدنية؛ لأن العالم بدأ يفكر بشكل كبير منذ 30 عاما بضرورة إيجاد بديل للأسمدة الكيماوية التي تضر الصحة والأرض.
وأضاف: لدينا مركز RND متطور بمعدات حديثة، واليوم أنتجنا أكثر من 20 منتجا عضويا لزيادة حجم المحاصيل والحفاظ على صحة الإنسان والأرض؛ كونها غير كيميائية.
وخلال الورشة الاقتصادية التي جرى بثّها عبر وسائل الإعلام، عرض المناصير أحد منتجات “مجموعة المناصير”، وهو عبارة عن سماد طبيعي 100%، بحيث يكفي كيلو غرام منه لكل هيكتار من التربة.
وقال: لأنه طبيعي 100% ومكوناته معدنية 100% يمكن شربه، فيما شرب المناصير السماد أمام الحاضرين في إشارة منه لطبيعة مكوناته.
كما عرض منتجا آخر يوفر ما نسبته 85% من استخدام الماء في الزراعة


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