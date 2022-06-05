وطنا اليوم_أجمل التهاني والتبريكات إلى الأخ ماهر محمد الكلوب بمناسبة تولية منصب مدير مديرية التنمية في منطقة عين الباشا .
ماهر كلوب .. مبارك
منذ 31 ثانية
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