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الفوسفات الأردنية بين “أقوى 100 شركة في الشرق الأوسط”

منذ ثانيتين
الفوسفات الأردنية بين “أقوى 100 شركة في الشرق الأوسط”

وطنا اليوم:كشفت فوربس الشرق الأوسط عن قائمتها السنوية “أقوى 100 شركة في الشرق الأوسط” لعام 2022، لتسلط الضوء على الشركات الأكبر والأكثر قيمة وربحية في المنطقة.

وحلت شركة مناجم الفوسفات الأردنية بالمرتبة 82 في القائمة وبلغت قيمتها السوقية: 4.5 مليار دولار.

وحسب “فوربس”، تعمل الشركة في قطاعين متكاملين: قطاع التعدين وقطاع تصنيع الأسمدة الفوسفاتية، وتملك 4 مناجم للفوسفات في الأردن. في ديسمبر/ كانون الأول 2021، استحوذت على حصة شركة ميتسوبيشي في شركة الأسمدة اليابانية الأردنية البالغة 10%، مما جعلها المساهم الرئيسي في الشركة بحصة 80%. بينما بلغ إنتاج الشركة من الفوسفات 10 ملايين طن، بزيادة قدرها 12% عن العام السابق. بالإضافة إلى ذلك، بدأت تنفيذ إنشاء مصنع غسيل الفوسفات في محافظة معان، بكلفة مالية تقدر بـ85 مليون دولار. وفي مايو/ أيار 2022، وقعت اتفاقات مع عدد من الشركات الهندية بقيمة 1.5 مليار دولار لزيادة صادراتها.

وكانت الشركة قد حققت أداءً متميزاً وإنجازاً غير مسبوق في الانتاج والمبيعات والارباح، كما تعد من أهم الروافد الداعمة للاقتصاد الوطني.

وأُعدت قائمة فوربس بالاعتماد على المعلومات والبيانات من أسواق المال في دول المنطقة، لتصنيف الشركات وفقًا للقيمة السوقية والمبيعات وإجمالي الأصول وصافي الأرباح لعام 2021. وقد استبعدت الشركات التي لم تفصح عن قوائمها المالية المجمعة والمدققة لعام 2021، وذلـك حتى 20 أبريل/ نيسان 2022.


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