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العيسوي ينقل تعازي الملك إلى اللوزي والعبداللات

منذ 3 ثواني
العيسوي ينقل تعازي الملك إلى اللوزي والعبداللات

وطنا اليوم:نقل رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي تعازي جلالة الملك عبدالله الثاني إلى عشيرة اللوزي بوفاة النائب السابق الدكتورة مريم اللوزي، وإلى عشيرة العبداللات بوفاة حسين محمود العبداللات، والد الفنان عمر العبداللات.
وأعرب العيسوي، في اتصالين هاتفيين مع أسرتي الفقيدين، عن تعازي ومواساة جلالة الملك، سائلا الله أن يتغمدهما بواسع رحمته


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