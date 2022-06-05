دراسة الأولى من نوعها في المعايير المهنية الصحفية للباحث فادي الهويدي

وطنا اليوم – نوقشت في جامعة الشرق الاوسط رسالة ماجستير للباحث فادي أحمد الهويدي بعنوان “المعايير المهنية في الصحافة الرقمية الأردنية- دراسة تحليلية”، كأول دراسة عربية من نوعها تستخدم تحليل المضمون للمعايير المهنية الخمسة.



وهدفت الدراسة إلى التعرف على مستوى تطبيق الصحافة الرقمية الأردنية للمعايير المهنية، المتمثلة في الدقة والمصداقية والموضوعية والحياد والتوازن، باستخدام تحليل المضمون، وكذلك التعرف على نوع مضمون الأخبار التي تنشرها الصحافة الرقمية الأردنية.



وتوصلت الدراسة إلى أن أولويات التغطية الصحفية لنوع مضمون الأخبار للصحف الرقمية الأردنية، كان للأخبار المنوعة، مع وجود تفاوت في اهتمامات الصحف الرقمية بنوعية مضمون الأخبار التي تقوم بنشرها، وكشفت الدراسة عن ضعف لدى الصحف الرقمية الأردنية فيما يتعلق بالتغطية الصحفية للأخبار المتخصصة.

وكذلك كشفت نتائج الدراسة أن هناك تحسنا ملموسا في تطبيق الصحف الرقمية الأردنية للمعايير المهنية.



وتألفت لجنة المناقشة من الدكتور محمود الرجبي رئيسا ومناقشا داخليا، والدكتور أشرف المناصير مناقشا داخليا، والاستاذ الدكتور حارث عبود مناقشا خارجيا. وجاءت الرسالة تحت إشراف الدكتور عبدالكريم الدبيسي.