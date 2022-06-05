أورنج الأردن تطلق برنامج العمل الحر “giglancing Program”

وطنا اليوم:أطلقت أورنج الأردن برنامج “giglancing Program” لدعم الشباب بالمهارات اللازمة للاستفادة من فرص العمل الحر، وذلك بحضور السيدة مي عليان، مدير مديرية السياسات وتطوير الأداء المؤسسي في وزارة العمل، مندوبة عن الوزير، والرئيس التنفيذي لأورنج الأردن، تيري ماريني، وشركاء أورنج في هذا البرنامج شركة بتر بيزنس المتخصصة في بناء القدرات وتنمية رأس المال البشري، وشركة خبرتي ومؤسسة ولي العهد وعدد من ممثلي الوزارات.

يأتي الإطلاق الرسمي لبرنامج giglancing بعد أن تم الإعلان عن فتح باب التسجيل لغاية 25 نيسان الماضي واستقبال عدد كبير من الراغبين في الانضمام إليه عبر الموقع الإلكتروني الخاص بالبرنامج، حيث سيركّز على تعزيز قدرات الشباب والشابات بما يتماشى مع متطلبات السوق، وإعدادهم لتقديم خدمات قصيرة أو متوسطة المدى، بما يسهم في إيجاد الفرص الوظيفية وتعزيز الإنتاجية من خلال استحداث فرص عمل بديلة.

وتسعى أورنج من خلال هذا البرنامج الجديد إلى تدريب 1000 شاب وشابة والمتعطلين عن العمل في جميع أنحاء المملكة، ليتمكّنوا من اغتنام الفرص المتاحة في اقتصاد الأعمال الحرة ومنصات العمل الحر.

ويتضمن البرنامج سلسلة من الجلسات التدريبية يقدّمها خبراء في مجالات العمل الحر عبر الإنترنت، حرصاً على إتاحة هذه الموارد للراغبين في الاستفادة منها في مختلف أنحاء المملكة، كما سيحصل المشاركون على شهادة عند إتمام متطلبات الدورات.

وعبّر الرئيس التنفيذي لأورنج الأردن، تيري ماريني، عن سعادته بانطلاقة هذا البرنامج الذي يعدّ امتداداً لمبادرات أورنج المستدامة من أجل تمكين الشباب وتعزيز فرصهم الوظيفية والريادية ضمن مسؤولية الشركة الاجتماعية، لافتاً إلى أنّ سوق العمل يشهد تحوّلات كبيرة من حيث المتطلبات وطبيعة الوظائف، بما في ذلك الزيادة الملحوظة في فرص العمل الحر بما يجعلها بديلاً مرناً يمكن للشباب والشابات العمل فيه للمساهمة في الحدّ من البطالة التي تبلغ نسبتها ما يزيد على 23%.

وأكّد ماريني على دور أورنج كمزوّد رقمي رائد ومسؤول في تشجيع تبني الحلول المبتكرة وتهيئة الشباب يما يتناسب مع متطلبات سوق العمل وخاصة تلك الرقمية، مشيراً إلى أنّ برنامج giglancing سيكون له أثر إيجابي في تشكيل حلقة وصل بين المتعطلين عن العمل والفرص المتاحة.