شكوتان رسميتان في قضية التحرش بجامعة العلوم والتكنولوجيا

وطنا اليوم:تقدّم عدد من طلاب جامعة العلوم والتكنولوجيا، الأحد، بشكاوى بشأن موضوع “تحرش” إلى اللجنة المختصة التي شكلتها الجامعة للتحقيق بهذه الموضوع.

وقالت الجامعة في بيان، إنها “ستعرض الشكاوى على اللجنة المختصة بالتحقيق وستعلن النتائج أولا بأول لضمان الشفافية بالموضوع”.

وأشارت الجامعة إلى أنها لن تتهاون بحق كل من يثبت تورطه بهذه القضية، مؤكدة أن هذه “القضية تعدّ سابقة بتاريخها”.

وكانت الجامعة أصدرت بيانا قالت فيه إنه تم تشكيل لجنة للتحقيق والتأكد من حيثيات الموضوع برئاسة أحد نواب رئيس الجامعة وعدد من العمداء، ودعت أي شخص متضرر بهذا الخصوص التوجه لرئاسة الجامعة وتقديم شكواه أو ما لديه من بيانات ذات علاقة والتي سيتم التعامل معها بمنتهى السرية والكتمان.