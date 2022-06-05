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فيلادلفيا تقيم اليوم الهندسي الخامس عشر تحت عنوان ” نشر نتاجات المشروع الأوروبي IREEDER”‎‎

منذ 3 ثواني
فيلادلفيا تقيم اليوم الهندسي الخامس عشر تحت عنوان ” نشر نتاجات المشروع الأوروبي IREEDER”‎‎

وطنا اليوم:في رحاب جامعة فيلادلفيا وبرعاية الاستاذ الدكتور معتز الشيخ سالم رئيس الجامعة اقيم يوم الاربعاء 1/6/2022 اليوم الأول لنشر نتاجات المشروع الموسوم “IREEDER” وبتنسيق ودعم مشترك من برنامج الاتحاد الأوروبي ايراسموس بلس والذي تعمل علية عشر جامعات منها خمس جامعات محلية هي جامعة الحسين بن طلال، جامعة الطفيلة التقنية، جامعة الاسراء، جامعة مؤتة وجامعة فيلادلفيا.

ولقد أشاد الأستاذ الدكتور عمر روحي داود ممثل الجامعة في اللجنة التوجيهية للمشروع بالجهود المبذولة في كلية الهندسة والتكنولوجيا من خلال عميدها الدكتور محمد جاسر بني يونس لتوظيف نتاجات هذا المشروع في تحديث الخطط الدراسية لخدمة خريجي الكلية وتسليحهم في سوق العمل ومن خلال المختبر المتطور والذي تم استحداثه كإحدى نتاجات هذا المشروع.

وقد شملت فعاليات هذا اليوم محاضرات تعريفية موزعة على ثلاث جلسات من قبل ارباب عمل: مكتب ايراسموس بلس الوطني وهيئة تنظيم قطاع الاتصالات ومجموعة عزت مرجي وجمعية مهندسي الطاقة والأكاديمية التقنية للتدريب المهني والمركز الوطني للأمن السيبراني والشركة الخضراء للحلول الذكية. واساتذة جامعات ممثلين عن المجتمعين المحلي والدولي وبحضور ممثلين من عشرين جامعة أردنية وأوروبية وممثلين عن نقابة المهندسين الأردنيين، وتمحورت مواضيع المحاضرات على انترنت الأشياء، الأمن السيبراني، والطاقة المتجددة. وعلى هامش هذه الفعالية اقيم معرضاً لمشاريع طلبة كلية الهندسة والتكنولوجيا / جامعة فيلادلفيا والتي لها علاقة بموضوع هذا الحدث. 

هندسة 2 - وطنا نيوز


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