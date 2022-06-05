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اتفاقية بين كابيتال بنك وصندوق الاستثمارات السعودي لزيادة رأس المال إلى 263 مليون دينار

منذ ثانية واحدة
اتفاقية بين كابيتال بنك وصندوق الاستثمارات السعودي لزيادة رأس المال إلى 263 مليون دينار

وطنا اليوم:وقع بنك المال الأردني (كابيتال بنك) الأحد، اتفاقية اكتتاب خاص مع صندوق الاستثمارات العامة السعودي، بصفته مستثمر استراتيجي.
ونصت الاتفاقية، بحسب افصاح للبنك على موقع هيئة الأوراق المالي، قيام الصندوق بشكل غير مباشر من خلال شركة تابعة مملوكة له بالكامل بالاكتتاب النقدي في عملية زيادة رأس مال البنك من 200 مليون دينار ليصبح 263 مليون دينار أردني، من خلال تخصيصها واصدارها مدفوعة بالكامل مقابل المبلغ المتفق عليه في اتفاقية الاكتتاب بحيث تصبح نسبة ملكية الصندوق غير المباشرة في رأس مال البنك بحدود 23.97%، وذلك بمبلغ اكتتاب اجمالي وصل 131.2 مليون دينار، ويبلغ سعر الاكتتاب للسهم الواحد 1.25 مضروبة بصافي القيمة الدفترية لمساهمي البنك بعد توزيع أرياح 2021.
وكان مجلس إدارة البنك قرر تكليف رئيسه باسم خليل السالم بالتفاوض مع الصندوق السعودي بخصوص رغبته في تملك أسهم بالبنك من خلال زيادة رأس مال البنك وحسب ما يراه مناسبا، وذلك في نيسان الماضي


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