العمل الإسلامي: حكومة الخصاونة باتت عبئا على الدولة والشعب

وطنا اليوم – استنكر حزب جبهة العمل الإسلامي قرار حكومة الدكتور بشر الخصاونة رفع أسعار المحروقات لتصل لأعلى سعر لها في تاريخ الأردن على الإطلاق مقارنة بالسنوات الماضية، قائلا إن القرار جاء ‏نتيجة استمرار نهج الجباية من جيوب المواطنين، عبر ما تفرضه الحكومة ‏من ضرائب مقطوعة باهظة على المحروقات تتجاوز ‏نسبة 100% لبعض أصنافها بما يثقل كاهل المواطنين والاقتصاد الوطني، وبما يؤكد أن هذه الحكومة باتت عبئاً على الدولة والشعب كونها لا تملك إلا نهج رفع الأسعار.

وجدد الحزب في هذا الصدد تساؤله عن أسباب استمرار غياب الشفافية في ملف استيراد النفط ‏وتسعير المحروقات التي تعتبر أسعارها في الأردن من الأعلى على مستوى العالم.

وطالب الحزب الحكومة بالبحث ‏عن بدائل أخرى غير نهج رفع الأسعار، واللجوء إلى تخفيف الضريبة المقطوعة المفروضة على المحروقات، لما يتسبب به هذا النهج من زيادة في كلف الإنتاج بالنسبة لمختلف القطاعات الاقتصادية، ‏ويفاقم من الأزمة الاقتصادية التي يدفع كلفتها الوطن ‏والمواطن.‏