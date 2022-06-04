جمعية جماعة الإخوان المسلمين جنوب عمان… تقيم حفلا بمناسبة ذكرى الاستقلال
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وطنا اليوم – تحت رعاية الدكتور اسامة الرقب امين سر مجلس الشورى اقامت جمعية جماعة الإخوان المسلمين / شعبة جنوب عمان احتفالًا بعيد الاستقلال حيث استهل الاحتفال بالسلام الملكي ثم القران الكريم ثم القى الدكتور اسامة الرقب تحدث عن اهمية الاعتزاز بالمناسبات الوطنية والابتهاج بها وتعظيم المنجزات الوطنية واننا كجمعية اسلامية وطنية نحتفل بهذه المناسبة العزيزة التي استقلت بها بلادنا من غياهب وظلم الاستعمار ، بعد ذلك تحدث الدكتور احسان الخواجا كلمة عن حب الاوطان من الايمان، ثم القى المنشد عمر ابو دهاك وصلة انشادية وطنية وختم الاحتفال بقصيدة عن حب الوطن القاها يوسف النجار.