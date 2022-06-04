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النابلسي يشارك نادي المرأة الرياضي احتفاله بعيد الاستقلال

منذ 3 ثواني
النابلسي يشارك نادي المرأة الرياضي احتفاله بعيد الاستقلال

وطنا اليوم – قال  وزير الشباب محمد النابلسي، إن المرأة الأردنية حققت منجزات كبيرة عبر مسيرة المئوية الأولى لتأسيس الدولة الأردنية، مبينا توجه الحكومة إلى الاهتمام بالقضايا المتعلقة بالمرأة، وتعزيز دورها وتمكينها في مختلف المجالات.
وبين خلال مشاركته، اليوم السبت، باحتفال نادي المرأة الرياضي الثقافي الاجتماعي بالأعياد الوطنية وافتتاح مقر النادي الجديد، أن وزارة الشباب من خلال اللجنة الوزارية لتمكين المرأة والشراكات مع المؤسسات ذات الشأن، تشارك الجهود الوطنية في دعم تمكين المرأة وبناء قدراتها ومنحها الفرص اللازمة وتهيئة البيئة الداعمة والمحفزة لها، وصولا إلى المشاركة النسوية الفاعلة في الحياة الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والثقافية والرياضية.
ولفت النابلسي إلى أن الأندية تعد الذراع الرئيس للوزارة، والتي تحمل رسالة ثقافية اجتماعية ورياضية لها دور رئيس في النهوض بالشباب والمجتمعات المحلية، مثمنا الجهود التي توليها الهيئتين الإدارية والعامة لنادي المرأة وما تقدمه من برامج وأنشطة وفعاليات في مختلف القطاعات.
وقالت رئيسة نادي المرأة الدكتورة نهاد البطيخي، “نحتفل اليوم بمناسبة عيد الاستقلال ، عيد الأردن الأشم، والأردنيين النشامى، عيد الفخر والاعتزاز بالأهل والقيادة على ما أنجزوه ليرتقوا بالوطن، مؤكدين التفافنا حول قائد الركب جلالة الملك عبدالله الثاني، ومعبّرين عن اعتزازنا وفخرنا بما سبقنا إليه الأوائل من أبناء الأُردنّ العزيز، وما نحن سائرون لإنجازه”.
وأشارت إلى أن نادي المرأة واصل مسيرته الخيّرةَ بتنظيم مختلف نشاطاته ووفق برامجَ راعى فيها كل ما يهم المرأة الأردنية، سواء في مجالات الأنشطة التوعوية والاجتماعية أو الصحية والترويحية، وكذلك عقد الندوات واستضافة الشخصيات وذوي الاختصاص لتناول قضايا المرأة ومشاركتها في الشؤون العامة.
واشتملت الفعاليات على فقرات فنية قدمتها فرقة “أمانة عمان” وفرقة “ميراج” وقصائد شعرية.
و على هامش الحفل، جال النابلسي على معرض ضم مجموعة من المشاريع الريادية الصغرى والمتوسطة للمشاركات.

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