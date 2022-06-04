ضمن جهودها كشركة صديقة للبيئة أورنج الأردن تعتمد الاقتصاد الدائري للحفاظ على البيئة



وطنا اليوم_اعتمدت أورنج الأردن مفهوم الاقتصاد الدائري في عملياتها، عبر تبني نموذج متكامل للحد من إهدار المواد والسلع والطاقة والاستفادة منها قدر الإمكان، وذلك في إطار التزامها بحماية البيئة الذي يشكّل أحد أهم أولويات استراتيجية مجموعة أورنج العالمية “Engage 2025” واستراتيجية الشركة للمسؤولية الاجتماعية.



ولتطبيق الاقتصاد الدائري، اتخذت الشركة خطوات فاعلة للحد من استخدام الورق والبلاستيك منها شحن الرصيد الإلكتروني، والشريحة الرقمية التي تعتمد على رمز الاستجابة السريعة (QR code)، وخفض كمية البلاستيك في الشرائح البلاستيكية إلى النصف، بالإضافة إلى اعتماد الأكياس الصديقة للبيئة والقابلة للتحلل في معارضها والفواتير الإلكترونية التي يتم إرسالها للمستخدمين، لا سيما وأن قاعدة زبائن أورنج في المملكة واسعة للغاية.



وبالتوازي مع جهودها للحد من استخدام الورق والبلاستيك داخل الشركة وفي معارضها، تعمل أورنج على إعادة تدوير النفايات، بالتعاون مع شركائها المتخصصين في هذا المجال، وفق إجراءات الفرز والتنظيم المطلوبة، خاصة وأنّ نفايات البلاستيك تتطلب مدة أطول للتحلل.



هذا وتركّز أورنج الأردن على مصادر الطاقة المستدامة والنظيفة بهدف مواجهة التغير المناخي والحدّ من الأضرار البيئية في إطار التزام المجموعة بالحد من انبعاثات الكربون بنسبة 30% بحلول العام 2025 وخفض انبعاثات الكربون إلى الصفر بحلول العام 2040، وقد نجحت الشركة في تغطية ما يزيد على 65% من احتياجاتها من الطاقة وخفض انبعاثات الكربون بمقدار 45 كيلو طن بفضل محطات أورنج للطاقة الشمسية.



وأكّد الرئيس التنفيذي لأورنج الأردن، تيري ماريني، أن الاقتصاد الدائري وخفض انبعاثات الكربون يشكلان محورين رئيسين ضمن التزام أورنج بالحفاظ على البيئة، لافتاً إلى أن الشركة تواصل خطواتها في هذا المجال سواءً داخل الشركة أو في معارضها ومواقعها الفنية، بالتماشي مع جهودها لتعزيز الشمول الرقمي وبما يتناسب مع دورها كشركة صديقة للبيئة ومزوّد رقمي رائد ومسؤول يسعى للمساهمة في تنمية المجتمع وحماية العالم من أجل الأجيال القادمة.





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نبذة عن Orangeالأردن

تعد Orangeالأردن المزود الرقمي الرائد والمسؤول في المملكة وإحدى الشركات التابعة لمجموعة Orange العالمية، إذ تتميز بأفضل الشبكات والحلول الرقمية المبتكرة بما فيها خدمات الاتصال الثابت، والخلوي، الإنترنت، البيانات والحياة الذكية، من خلال فريق يضم أكثر من 1500 موظف يعملون بتميز لتلبية تطلعات واحتياجات المستخدمين الذين يصل عددهم إلى 4,3 مليون شخص في مختلف أنحاء الأردن.



تقدم Orange الأردن مجموعة واسعة من خدمات الاتصالات ليس للأفراد فحسب، إذ توفر أيضاً حلول متعددة ومصممة لتتناسب مع متطلبات القطاع المؤسسي والشركات من خلال علامتها التجارية (Orange Business Services – OBS).



تعتز Orange الأردن بقيمها السبعة الرئيسية وهي: الشفافية، المرونة، التركيز على النتائج، التركيز على الزبائن، التعاون، الاهتمام والتميز.

من خلال استراتيجيتها للمسؤولية الاجتماعية، تواصل أورنج الأردن إحداث تأثير مستدام على حياة الأردنيين انطلاقاً من دورها المجتمعي ومكانتها الرائدة بالعمل على تنفيذ عدة برامج رقمية مجانية لتمكين المزيد من الأردنيين وتعزيز الشمول الرقمي بما يعود بالنفع على التنمية الاقتصادية والمجتمعية، وذلك من خلال التركيز على ثلاث محاور رئيسية: التعليم الرقمي، الشمول الرقمي والريادة.

لمعرفة المزيد، يمكنكم زيارة موقعنا الإلكتروني: www.orange.jo



نبذة عن Orange

تعتبرOrange أحد مشغلي الاتصالات الرائدين في العالم بحجم مبيعات يصل الى 42.5 مليار يورو في 2021 وبعدد موظفين يصل الى 140,000 موظف في جميع أنحاء العالم حتى 31 كانون الثاني/ديسمبر 2021، بما فيهم 78,000 موظف في فرنسا. وتخدم الشركة قاعدة زبائن تصل إلى 271 مليون زبون حتى 31 كانون الثاني/ديسمبر 2021، بما فيها 224 مليون مستخدم لخدمات الهاتف الخلوي، و23 مليون مستخدم لخدمات الإنترنت الثابت عريض النطاق. تتواجد الشركة في 26 بلداً حول العالم، وهي المزود الرئيسي لخدمات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات للشركات متعددة الجنسيات حول العالم تحت العلامة التجارية Business Services Orange لخدمات الأعمال. وأطلقت المجموعة في كانون الثاني/ديسمبر 2019 خطتها الاستراتيجية الجديدة “Engage 2025” المنبثقة عن التزامها بمسؤوليتها الاجتماعية والبيئية، والهادفة لإعادة هيكلة نموذج أعمال Orange كمشغّل للخدمات. حيث، ستسرع الشركة نمو أهم منتجاتها، وتركز على مجالي البيانات والذكاء الاصطناعي في خلق نموذجها الخاص بالابتكار، وستعزز مكانتها كصاحب عمل مسؤول يقدم ظروف عمل جاذبة ومتكيفة مع المهن المستحدثة.



Orange شركة مدرجة على بورصة يورونكست باريس تحت الرمز ORAومدرجة كذلك في بورصة نيويورك تحت الرمز ORAN.



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