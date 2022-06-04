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المساعد للعمليات والتدريب يزور مصابي واجب مالي

منذ 45 ثانية
المساعد للعمليات والتدريب يزور مصابي واجب مالي

وطنا اليوم_زار المساعد للعمليات والتدريب العميد الركن عبد الله شديفات وعدد من مدراء القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية، اليوم السبت، مصابي قوة انتشار/مالي في مدينة الحسين الطبية، بعد وصولهم إلى أرض الوطن أمس الجمعة. واطمأن العميد الركن شديفات على الوضع الصحي للمصابين، ونقل تمنيات القيادة العامة للقوات المسلحة بالشفاء العاجل، وتوجيهاتها بتقديم كافة أشكال الرعاية الصحية والعلاجية لهم.

وقال مدير عام الخدمات الطبية الملكية العميد الطبيب يوسف زريقات: ” أن الحالة العامة للمصابين الثلاثة جيدة ومستقرة ويستدعي علاجهم عدة أيام في المستشفى نتيجة الحروق الخفيفة التي تعرضوا لها. يشار إلى أن إحـدى دوريات قوة الانتشار السريع مالي/2 تعرضت أثناء تنفيذ الواجب ضمن قوات حفظ السلام العاملة هناك، لهجوم مسلح استهدف طاقم الدورية، اسفر عن استشهاد الرقيب علي الجوابرة وإصابة ثلاثة.


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