وزير البيئة يرعى حفل توزيع جوائز مسابقة “دور 2022” بجامعة البترا

وطنا اليوم_رعى معالي وزير البيئة الدكتور معاوية الردايدة حفل توزيع جوائز مسابقة “مبادرة دور لعام 2022” التي أطلقها قسم هندسة العمارة بجامعة البترا تحت عنوان “تصميم منتج ابداعي عن طريق إعادة استخدام المواد” ، وحضر الحفل رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور مروان المولا، ورئيس الشعبة المعمارية في نقابة المهندسين الأردنيين المهندس عماد الدباس.



توزعت الجائزة على ثلاثة فئات هي: فئة تصميم الأزياء، حيث فاز بالمركز الأول فيها آية إسماعيل من كلية لومينوس الجامعية التقنية، وبالمركز الثاني عبد الله طبازة و جود الكركي من جامعة البترا، وفي المركز الثالث ريم ماضي من كلية لومينوس الجامعية التقنية، وفي فئة تصميم الأثاث والاكسسوارات المنزلية فاز بالمركز الأول مريم الحراحشة من محافظة المفرق، وفي المركز الثاني سند حداد و فرح حداد من المدرسة الأرثوذكسية، وفي المركز الثالث لورينا الياصجين من أكاديمية ريتال الوطنية، والمركز الثالث مكرر شادن بني يوسف من أكاديمية ريتال. وفي فئة تصميم الجداريات فاز بالمركز الأول أميرة عليان وياسمين ادريس وميار الشريف من جامعة البترا، وفي المركز الثاني العنود نويران من لواء الرمثا.



أطلق قسم هندسة العمارة بجامعة البترا مسابقة “دور لعام 2022” والتي أدارتها المهندسة شذى قطيط و أعضاء لجنة التواصل و خدمة المجتمع المستدامة في القسم، بهدف زيادة وعي المجتمع المحلي وطلبة الجامعة بأهمية الحفاظ على البيئة من خلال إعادة التدوير وإعادة الاستخدام وتقليل استخدام المواد، كما تهدف المبادرة الى تشجيع الطلبة على المشاركة في أنشطة بيئية تخدم المجتمع المحلي.



و قد أكد الردايدة في كلمة ألقاها بالإنابة عنه مستشار الوزير الدكتور هيثم العضايلة حرص الوزارة على تأسيس شراكة حقيقية مع مؤسسات المجتمع المدني، ونشر الوعي البيئي لدى كافة أفراد المجتمع، خاصة في مجال إعادة التدوير والقوانين المتعلقة بالبيئة كقانون البيئة والقانون “الإطاري لإدارة النفايات”، مشيدًا بدور المبادرات المجتمعية الهادفة للمحافظة على الموارد الطبيعية وحمايتها.



و شكرت عميدة كلية العمارة والتصميم الدكتورة “فاطمة ميادة” النمري الداعمين والمتبرعين للمبادرة، مشيدة بالدعم الذي قدمته وزارة البيئة وادارة الجامعة وكادرها لإنجاح المسابقة، وأشارت النمري إلى أن أهمية المسابقة تتمثل في تشجيع التفكير الابداعي، وتشجيع العمل على تدوير النفايات والمواد المستهلكة، بهدف الحفاظ على البيئة وتخفيض النفايات. وقالت النمري “لم تعد إدارة النفايات وتدويرها رفاهية بل هي حاجة ملحة لكل بيت، فقد صار لازما في كل بيت محاولة إعادة الاستخدام ووجب التخلي عن النمط الاستهلاكي في الحياة، ليس لأهداف بيئية فقط، بل أيضًا لأهداف مالية.



و قال رئيس قسم هندسة العمارة بجامعة البترا الدكتور عامر الجوخدار إن الجامعة تولي “اهتماما بالمعايير المتعلقة بالبيئة الخضراء والمياه والطاقة، إيمانًا منها بالمسؤولية المجتمعية بمكافحة التغيير المناخي واستدامة البيئة والحفاظ على حق الأجيال القادمة بالمصادر والموارد الطبيعية، التي تشكل داعمًا أساسيًا للعملية الأكاديمية والبحثية”.



و أكد رئيس الشعبة المعمارية في نقابة المهندسين الأردنيين المهندس عماد الدباس على دور المهندسين في إدارة الموارد وإعادة استخدامها، ودورهم في الحد من انتشار النفايات الناتجة عن المشاريع التي يدرونها، قائلا إن “تصميم منتج ابداعي من خلال إعادة التدوير واستخدام المواد المختلفة يبرز مهارات الطلبة وقدراتهم على تقليل الاستخدام، والابداع والابتكار في استخدام المواد بالطريقة المثلى”.