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الباشا الشهوان يقيم مأدبة غداء بمناسبة زفاف نجله الدكتور ثامر

منذ دقيقتين
الباشا الشهوان يقيم مأدبة غداء بمناسبة زفاف نجله الدكتور ثامر

وطنا اليوم – أقام الباشا فواز فهد الشهوان مدير عام دائرة الاحوال المدنية والجوازات السابق مأدبة غداء في قاعات عمان الكبرى بمدينة الحسين للشباب بمناسبة زفاف نجله الدكتور ثامر.(صور)

 

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