احمل ماقيل في وصف الاب

‏من أجمل ما قِيل في وصف الأب : هو ذاك الذي تطلب منه نجمة فيعود حاملاً السماء .

هو الظل الذي استظل به .. والساعد الذي يمسكني عند العثرات .. والقلب الذي يحتويني .. والرحمة التي تنجيني من ضعفي ووهني حتى يشتد عودي وينحي عوده .. هو ذلك الذي تطلبه نجمتين فيعود لك حاملاً معه السماء

‏”ويبقى الأب أول قدوةٍ، أول بطلٍ، أول حبٍّ.

فاللهم ابي وقلب ابي اللهم صحته وعافيته اللهم السعاده والراحه وارزقني رضاه ي الله .

اللهم اطل بعمره واجعل الصحه لا تفارقه والسعاده تملئ حياته فلا حياة بعده ولا سعاده من غيره ولا حب سواه.

عام جديد لابي و معلمي الدكتور ماهر عربيات ،كل عام وانتم بموفور الصحة والعافية والعمر المديد .. ولدك محمد عربيات .