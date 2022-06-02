محاضرة تبادل المعرفة والخبرات لأعضاء الهيئة التدريسية وطلبة الدراسات العليا في عمان الأهلية

وطنا اليوم:تحت رعاية عميد كلية الصيدلة بجامعة عمان الاهلية الأستاذ الدكتور محمد الطناني وبتنظيم من الدكتور نعيم شعلان رئيس قسم الصيدلانيات والتقنية وضمن سلسلة محاضرات ” تبادل المعرفة والخبرات لأعضاء الهيئة التدريسية وطلبة الدراسات العليا” قامت المهندسة عبير بركات الزهير المدير العام لمؤسسة المواصفات والمقاييس الأردنية بإلقاء محاضرة بعنوان (دور المواصفات والمقاييس في تمكين جودة الحياة وتنافسية الاقتصاد الوطني)، وذلك يوم الخميس الموافق 19/5/2022 الساعة الواحدة ظهرا في مركز الحوراني للتعلم الالكتروني وبحضور عدد كبير من أعضاء الهيئة التدريسية وطلبة الدراسات العليا في الكلية.

وقد تمحورت محاضرتها حول دور مؤسسة المواصفات والمقاييس الأردنية في الرقابة على الصناعات والمنتوجات المحلية والمستوردة من الخارج لما فيه من مصلحة المواطن الأردني وحمايته من جميع انواع الغش والتزوير.

يذكر ان المهندسة عبير بركات الزهير قد حصلت على درجة الماجستير في ادارة الاعمال من الاكاديمية العربية للعلوم المالية والمصرفية في الاردن عام 2008 وكانت قد حصلت على شهادة البكالوريوس في الهندسة الكيميائية من كلية الهندسة والتكنولوجيا في الجامعة الاردنية عام 1992. ومنذ شهر كانون ثاني من عام 2020 وهي تشغل منصب المدير العام لمؤسسة المواصفات والمقاييس الاردنية.

كما حصلت المهندسة عبيرعلى العديد من الشهادات المحلية والعالمية ومن اهمها شهادة اجتياز متطلبات برنامج اعداد القيادات وشهادة نموذج ادارة الابتكار وكذلك شهادة مدخل للتجارة العالمية. وهي عضو في العديد من اللجان الوطنية مثل: المؤسسة العامة للغذاء والدواء، لجنة ادارة صندوق دعم البحث العلمي والتطوير في الصناعة في المجلس الاعلى للعلوم والتكنولوجيا، اللجنة التوجيهية للتفتيش على المنشآت الاقتصادية وكذلك لجنة اعداد استراتيجية التشغيل الوطنية في وزارة العمل