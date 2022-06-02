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فِيلَادِلْفِيَا تُنَظِّمُ مُلْتَقَى اَلْإِبْدَاعِ وَالرِّيَادَةِ اَلثَّالِثِ تَزَامُنًا مَعَ اَلْيَوْمَ اَلْعَالَمِيَّ لِلْإِبْدَاعِ‎‎

منذ 31 ثانية
فِيلَادِلْفِيَا تُنَظِّمُ مُلْتَقَى اَلْإِبْدَاعِ وَالرِّيَادَةِ اَلثَّالِثِ تَزَامُنًا مَعَ اَلْيَوْمَ اَلْعَالَمِيَّ لِلْإِبْدَاعِ‎‎

وطنا اليوم:تَزَامُنًا مَع اِحْتِفَالِ جَامِعَةِ فِيلَادِلْفِيَا بِالْيَوْمِ اَلْعَالَمِيِّ لِلْإِبْدَاعِ وتَحتَ رعَايَةِ رَئِيسِ اَلْجَامِعَةِ اَلْأُسْتَاذُ اَلدُّكْتُورُ مُعْتَزْ اَلشَّيْخ سَالِمْ اِفْتَتَحَ مَرْكَزُ اَلْإِبْدَاعِ وَالْحَاضِنَات فِي اَلْجَامِعَة مُلْتَقَى اَلْإِبْدَاع وَالرِّيَادَة اَلثَّالِث فِي 24 أَيَّار / مَايُو 2022. بِحُضُورَ عُمَدَاءِ اَلْكُلِّيَّاتِ واعضاء اَلْهَيْئَةِ اَلتَّدْرِيسِيَّةِ والادارية وَالطَّلَبَةِ وَالضُّيُوفِ اَلْمَدْعُوِّينَ بِمَا فِيهِمْ اَلْمَرْكَزُ اَلْوَطَنِيُّ لِلْإِبْدَاعِ وَاَلَّذِي بِدَوْرِهِ رَحَّبَ باَلتَّعَاوُنِ مَعَ اَلْجَامِعَةِ في مجال تَبَنِّي وَتَطَوُّيرِ اَلْمَشَارِيعِ اَلْإِبْدَاعِيَّةِ وَالرِّيَادِيَّةِ ، هَذَا وَقَدْ شَارَكَ فِي اَلْمُلْتَقَى سَبْعَةَ وَأَرْبَعِونَ مَشْرُوعًا مُقَدَّمًا مِنْ طَلَبَةِ اَلْجَامِعَةِ وَخَارِجِهَا بِالْإِضَافَةِ إِلَى مُشَارَكَاتٍ عَرَبِيَّةٍ من سَلْطَنَة عُمَانَ واَلسُّودَانُ وسُورْيَا و لُبْنَان و فِلَسْطِين, وَقَدْ تَمَّ إِعْلَانُ أَسْمَاءٍ اَلْفَائِزِينَ اَلْحَائِزِينَ عَلَى اَلْمَرَاتِبِ اَلثَّلَاثِ اَلْأُولَى ضمن معايير تم اتباعها من قبل لجان تحكيم متخصصة وَهْم على النحو التالي: 

اَلْفَائِزُ اَلْأَوَّلُ : محَمَدْ مَرْوَانْ اَلْعِوَضِ بِمَشْرُوع ( اَلْخَيَالِ اَلْوَاقِعِيِّ)

اَلْفَائِزُ اَلثَّانِي : ضِيَاء نَادِر شِهَابْ وَالْبَرَاء مَرْوَانْ اَلصَّوَالِحِي بِمَشْرُوع ( شَغَلَتْنَا نُحَرَّكُك USAD)

اَلْفَائِزُ اَلثَّالِثُ : أَنَسْ مَحْمُودْ صبْحًا بِمَشْرُوع ( رَفْعِ مُسْتَوَى اَلْأَمَانِ لَابَارِيزْ اَلْكَهْرَبَاءِ EXOS )

وَكَانَ مِنْ ضِمْنِ اَلْفَائِزِينَ مَشَارِيعَ مُقَدِّمَةً مِنْ خِرِّيجِي جَامِعَةِ فِيلَادِلْفِيَا ، وَتَمَّ تَكْرِيمُ جَمِيعِ اَلْمُشَارِكِينَ اَلرْيَادِيينْ وَالْمُبْدِعِينَ فِي اَلْمُلْتَقَى. وَعَلَى هَامِشِ اَلْمُلْتَقَى تم تَكْرِيمَ أَفْضَلِ إِعْدَادِ لتصميم مَادَّةٍ إِلِكْتِرُونِيَّةٍ وقد فاز بها اَلدُّكْتُورِ عَاطِفْ اَلرَّاعُوشْ مِنْ كُلِّيَّةِ اَلْأَعْمَالِ . 

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