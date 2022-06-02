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بحث سبل التعاون بين جامعة فيلادلفيا والسفارة الإندونيسية‎‎

منذ دقيقتين
بحث سبل التعاون بين جامعة فيلادلفيا والسفارة الإندونيسية‎‎

وطنا اليوم:تعزيزا للبعد الثقافي المشترك بين جامعة فيلادلفيا والسفارة الأندونيسية في عمان استقبلت جامعة فيلادلفيا ممثلة برئيسها الأستاذ الدكتور معتز الشيخ سالم و بحضور مديرة مركز اللغات  الدكتورة ابتسام حسين وثلة من أساتذة المركز مدير القسم الثقافي الاجتماعي  في السفارة الأندونيسية محمد هارتانتيو  Muhammad Hartantyo  ووفده المرافق، حيث رحب رئيس الجامعة بالوفد وشكر لهم اهتمام السفارة الأندونيسية البالغ بتعزيز سبل التعاون المشترك وفتح قنوات ثقافية وتعليمية مائزة بين الجانبين، وكانت السفارة قد شاركت من قبل في اليوم الثقافي المفتوح الثاني الذي أقامه مركز اللغات في شهر تشرين الثاني من العام 2021، وتميزت بحضور ثقافي ناجح؛ الأمر الذي أثمر إلى مزيد من اللقاءات الثقافية والنشاطات التعاونية المشتركة بين الجانبين.

وحرصا من السفارة على فتح سبل ثقافية وتعليمية بين الطرفين فقد تم التباحث حول عقد أنشطة مشتركة تُجَلّي الواجهة الثقافية والتراثية للبلدين كان أولها عقد السفارة ورشة عمل ثقافية في حرم الجامعة حول [باتيك Batik ] وهي إحدى طرق الصباغة الفنية في التراث الإندونيسي يتم من خلالها تعليم الطلبة فنيات الرسم على الأقمشة بحسب الثقافة الأندونيسية وما يتضمنه هذا الفن من ملامح تراثية أصيلة في أندونيسيا، واتفق على أن تعقد هذه الورشة يوم الإثنين الموافق 6 / 6 / 2022 بحضور السفير الأندونيسي وعقيلته ووفد من السفارة. 

كما أعربت مديرة مركز اللغات عن امتنانها لزيارة الوفد الأندونيسي المركز الذي كان في استقباله ثلة من أساتذته ومدير العلاقات العامة في الجامعة، إذ تم الاتفاق على تخصيص زاوية أندونيسية دائمة في مكتبة الجامعة تكون مسؤولة عن إبراز الجانب التراثي والثقافي والسياحي والتعليمي في أندونيسا، كما عرض المركز برامجه في تعليم العربية للناطقين بغيرها تمهيدا لفكرة التبادل الطلابي واستقطاب الطلبة لدراسة العربية وغيرها من التخصصات الأخرى في كليات الجامعة. 

وثمن مدير القسم الثقافي الاجتماعي في السفارة هذا الاستقال البهي في الجامعة وأعرب عن سعادته البالغة لفتح سبل التعاون المشترك بين الجانبين الذي من شأنه أن يعزز أواصر العلاقات المستقبلية بين الجامعة والسفارة الأندونيسة.

اندونيسي 2 - وطنا نيوز


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