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“البوتاس العربية” تحذر من صفحات تنشر إعلانات توظيف غير صحيحة

منذ 15 ثانية
“البوتاس العربية” تحذر من صفحات تنشر إعلانات توظيف غير صحيحة

وطنا اليوم:حذرت شركة البوتاس العربية مجدداً من إعلانات مُفبركة يتم تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي ومنصات التوظيف، تدعي وبشكل غير صحيح وجود وظائف شاغرة من مختلف التخصصات في الشركة، وتطلب من مستخدمي هذه المواقع تعبئة بياناتهم الشخصية لاستغلالها كما يبدو واضحا فيما بعد في أهداف وغايات مشبوهة.
وتؤكد الشركة أن لا علاقة لها من قريب أو بعيد بهذه الصفحات الوهمية، وأن الصفحات والحسابات الخاصة بها على مواقع التواصل الاجتماعي هي تلك الموثّقة رسميا وتحمل شعار التوثيق الرسمي المعروف لها في الصفحات والمواقع التابعة لها.
كما تلفت “البوتاس العربية” نظر المواطنين وجمهور متابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي إلى ضرورة توخّي الحذر، وعدم الاستجابة لطلب هذه الجهات والصفحات المشبوهة بالدخول إلى الروابط المرفقة في إعلاناتهم وتعبئة بياناتهم الشخصية لغايات استغلالها في عمليات نصب واحتيال أو في أي جرائم أخرى قد تعرضهم للمسائلة القانونية.
وأكدت الشركة، أنها ستقوم بالملاحقة القانونية لمن يقف وراء هذه الشركات والصفحات المزورة وذلك بموجب قانون الجرائم الإلكترونية لسنة 2015، وأنها ستحتفظ بجميع حقوقها القانونية في الرجوع على هذه الصفحات ومن يقف وراءها جنائياً ومدنياً، وعليه اقتضى التحذير.


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