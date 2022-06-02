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زيارة علمية لطالبات كلية الهندسة في جامعة مؤتة

منذ دقيقة واحدة
زيارة علمية لطالبات كلية الهندسة في جامعة مؤتة

وطنا اليوم:سيّرت كلية الهندسة في جامعة مؤتة زيارة علمية لمحطة توليد القطرانة/ شركة جنوب كوريا للطاقة بتنظيم من فرع IEEE الطلابي مجتمع النساء في الهندسة WIE، حيث أن هذه الزيارة ستكون البداية لسلسلة من الفعاليات و الورشات التي تهدف لتمكين دور المرأة في المجتمع وإعداد الطالبات لسوق العمل في العمل الميداني ضمن إطار الهندسة.
حيث حصدت هذه الزيارة ثمار المواد النظرية عن طريق ربطها بأرض الواقع وتعريف الطالبات بأقسام المحطة ومهمة كل جزء منها وإجراءات السلامة العامة، بإشراف كل من الدكتورة رلى الرواشدة و الدكتورة العنود الصرايرة.
حيث أكدت الدكتورة رلى الرواشدة مسؤولة الفرع الطلابي IEEE في جامعة مؤتة،أن هذه تأتي الزياره في إطار تعريف الطالبات في المراحل الدراسيه المتقدمه ممن هن على وشك التخرج بواقع العمل الميداني الهندسي وتسليط الضوء على مجالات العمل الممكنه للمهندسة في مثل هذه الشركات .
وأكدت الدكتورة العنود الصرايرة أن المحطة الحرارية هي خير برهان على الارتباط المتين بين التخصصات الهندسية المختلفة كالهندسة الكهربائية و الميكانيكية و الكيماوية و الصناعية، ومن شأن ذلك المفهوم تعزيز الروابط بين الأقسام المختلفة في كلية الهندسة ومن خلال الاهتمامات البحثية المشتركة ايضا.


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