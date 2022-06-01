الدكتورة مها الفاخوري مرشحة مستقلة لعضوية مجلس نقابة الاطباء الأردنيين عن الدورة المقبلة 2022 _ 2025

وطنا اليوم_اعلنت الدكتورة مها الفاخوري عن قرار ترشحها لدورة المقبلة المقرر اجراءها يوم الجمعة 6/17 /2022 هذا وأكدت في بيانها الانتخابي على ضرورة رفع شعار انقاذ نقابة الاطباء وليس فقط انقاذ صناديقها. اضافة الى ضرورة معالجة ملف الأطباء المشطوبة عضويتهم لاعادتهم للنقابة، والمعالجة الجادة لقضية البطالة بين الاطباء، الشباب تحديدا منهم.



والدكتورة الفاخوري هي اخصائية تخدير بوزارة الصحة، وسبق لها أن انتخبت لعضوية مجلس النقابة للدورة (2013 _2016).

وعضو جمعية النساء العربيات َعضو سابق لجمعية الهلال الاحمر الاردني سابقاً