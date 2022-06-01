العجارمة ينهمر باكيا وهو يقبل رأس معلمه

وطنا اليوم/ في مشهد انساني اشعل مشاعر الحضور وابكاهم انهمر أمين عام وزارة التربية والتعليم نواف العجارمة بالبکاء وهو ٕيقبل رأس معلمه الشاعر والمعلم محمد السواعير عندما تفاجأ بوجوده. في احدى المناسبات.