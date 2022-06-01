وطنا اليوم/ في مشهد انساني اشعل مشاعر الحضور وابكاهم انهمر أمين عام وزارة التربية والتعليم نواف العجارمة بالبکاء وهو ٕيقبل رأس معلمه الشاعر والمعلم محمد السواعير عندما تفاجأ بوجوده. في احدى المناسبات.
العجارمة ينهمر باكيا وهو يقبل رأس معلمه
منذ 41 ثانية
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