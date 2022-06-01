في إفصاح للشركة .. تزويد إندونيسيا باحتياجاتها من “الفوسفات” وإقامة مشاريع مشتركة بالعقبة

وطنا اليوم:قالت شركة مناجم الفوسفات الأردنية في إفصاح لها على موقع هيئة الأوراق المالية وبورصة عمان، إنه تم الاتفاق على تزويد اندونيسيا باحتياجاتها من الفوسفات الخام والأسمدة من الأردن، وذلك خلال لقاء رئيس مجلس ادارة الشركة الدكتور محمد الذنيبات مع وزير الزراعة الاندونيسي شهرول ياسين ليمبو، وبحضور الرئيس التنفيذي للشركة المهندس عبد الوهاب الرواد على هامش المؤتمر السنوي للاتحاد الدولي للاسمدة الذي بدء اعماله يوم أمس.

وأوضحت الشركة كذلك أنه تم الاتفاق على دراسة امكانية اقامة مشاريع مشتركة بين الجانبين في العقبة لانتاج الاسمدة الفوسفاتية بطاقة انتاجية 300 ألف إلى 500 الف طن سماد NPK وتصديرها بالكامل للشريك الاندونيسي للمساهمة في تلبية حاجة السوق الاندونيسي من الاسمدة.

يذكر بان الجانبان قد أكدا خلال اللقاء، على عمق علاقات التعاون بين الأردن وأندونيسيا في مختلف المجالات، وأهمية تطويرها وتعزيزها؛ بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين الصديقين، وضرورة استمرارية التعاون لضمان تزويد الجانب الاندونيسي بالفوسفات الأردني وفق الأسعار التنافسية.

كما تم الإتفاق على عقد لقاء مشترك في عمان بين الجانبين خلال الشهرين المقبلين؛ لاستكمال الدراسات اللازمة للبدء بوضع الاطار القانوني للشراكة تمهيدا لاقامة مصانع الانتاج.