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أورنج الأردن تطلق تجربة رقمية فريدة من خلال تطبيق “jood Orange”

منذ ثانيتين
أورنج الأردن تطلق تجربة رقمية فريدة من خلال تطبيق “jood Orange”

الأول من نوعه على مستوى سوق الاتصالات في المملكة أورنج الأردن تطلق تجربة رقمية فريدة من خلال تطبيق “jood Orange”

ماريني: “jood Orange” يثري التجارب الرقمية المرنة والمتقدّمة التي تقدمها أورنج الأردن

الداود: التطبيق يعكس مدى اهتمامنا بتطلعات المشتركين وسعينا لتقديم الأفضل

وطنا اليوم:أطلقت أورنج الأردن تجربة رقمية متكاملة، تتمحور حول السهولة والجودة وتحكم المشترك بما يهمه من خدمات عبر تطبيقها الجديد “jood Orange” والذي يعد نموذجاً جديداً في سوق الاتصالات الأردني ويشمل مجموعة واسعة من خدمات الشركة الإلكترونية المتنوعة، ليكون بذلك أول تطبيق من نوعه على مستوى المملكة وواحداً من المنتجات النوعية التي تقدّمها الشركة للمستفيدين من خدماتها، وجاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقدته الشركة يوم الأربعاء، 1 حزيران، بحضور أمين عام وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، سميرة الزعبي مندوبة عن معالي الوزير أحمد الهناندة، الرئيس التنفيذي لأورنج الأردن، تيري ماريني، المدير التنفيذي للتسويق وخدمات الزبائن لدى أورنج الأردن، نائلة الداود، عدد من الشركاء وممثلي وسائل الإعلام.

وقال ماريني إن فكرة جمع كافة الخدمات والعروض التي تقدمها الشركة تحت مظلة تطبيق واحد يمتاز بالمرونة وسهولة الاستخدام جاءت في إطار حرص الشركة على تسخير تقنياتها المتطورة، وتعزيز دورها كمزود رقمي رائد ومسؤول في عملية التحول الرقمي في المملكة ومواصلتها الاستماع لتطلعات مشتركيها.

وأشار ماريني إلى أن ميزة تطبيق “jood” تكمن في تصميمه الذي يأتي نتاجاً للملاحظات التي تم جمعها من دراسة احتياجات المشتركين واهتماماتهم عبر تطبيقات أورنج المختلفة، لافتاً إلى إن إطلاق التطبيق الجديد يخدم في المرحلة الحالية مشتركي الخطوط الخلوية المدفوعة مسبقاً من المشتركين المحليين وكذلك يمكّن المغتربين والسياح من الاشتراك في خدمات الاتصال والإنترنت حتى قبل وصولهم لاستخدامها خلال إقامتهم في المملكة.

وخلال المؤتمر الصحفي، تم تقديم عرض توضيحي لهذه التجربة الرقمية المميزة وكيفية استخدام التطبيق الجديد والاستفادة من ميزاته، حيث يقدّم “jood” خدمات أورنج الأردن بسهولة وسرعة، ليبني بذلك على النجاح المتميز الذي حققته التطبيقات السابقة من أورنج.

ويتيح التطبيق لمشتركي جود أعلى درجات المرونة، بما في ذلك التوثيق الذاتي للخط بطريقة رقمية سلسة، اختيار الرقم الخلوي مع إمكانية البحث عن رقم، عروض خلوية مدفوعة مسبقاً مميزة، شراء حزم وخدمات أخرى عديدة بما يناسب احتياجاتهم ويلبي متطلباتهم، حيث يتم إيصال الخط الخلوي الجديد لباب المشترك حسب اختياره بين خدمة التوصيل العادي أو خدمة التوصيل السريع (إكسبرس) لتوفير الوقت والجهد، بالإضافة لخيارات متعددة للدفع عند الاستلام إماً نقداً، أو عبر بطاقة الفيزا أو محفظة Orange Money.

ويعدّ التطبيق رقمياً بالكامل، ومتّصلاً بمحفظة Orange Money الإلكترونية، ليقدّم مجالات واسعة للاستفادة من الخدمات والمزايا بوسيلة دفع رقمية آمنة وسريعة تتناسب مع طبيعة التطبيق الجديد الذي يمكنهم أيضاً من تعديل الخدمات ودفع الاشتراك أيضاً، وذلك من سعي الشركة المتواصل لإثراء تجارب المستخدمين في مختلف أنحاء المملكة.

ويتضمّن “jood” قناة للتواصل المباشر والفوريّ مع خدمات المشتركين، على مدار طيلة أيام الأسبوع في كافة الأوقات عبر الدردشة للإجابة على أي استفسارات أو طلب للمساعدة في خدمات التطبيق عن طريق خاصية “click to chat”، حرصاً من أورنج على تمكين المستخدمين من الحصول على الإجابة في أسرع وقت ومساعدتهم بكل الطرق الممكنة.

من جانبها، أكدت الداود أن أبرز مزايا تطبيق “jood” منح كامل الحرية للمشتركين لاختيار ما يناسبهم ويتماشى مع استخدامهم، مؤكّدة أن التطبيق رقمي بامتياز ويشمل العديد من الميزات الحصرية لمشتركي “jood” منها مكافأة المشتركين عند اشتراك أصدقائهم بخطوط “jood”، عن طريق الرمز الترويجي الخاص بهم ليحصلوا على خصم يصل لـ 100% من اشتراك خطهم الشهري، ليعكس مدى التزام الشركة بالارتقاء المستمر بتجارب الزبائن والسعي السبّاق لتقديم حلول متطوّرة تسهم في إبقائهم على اتصال بكل ما يهمهم بأسهل الوسائل وأكثرها كفاءة، فضلاً عن تميز هذا التطبيق الذي يتخطى الشكل التقليدي ويتجاوزه ليقدّم ما تجود به أورنج من مزايا إضافية لمستخدميها.

وبينت الداود أن هذا التطبيق يعدّ إضافة للتطبيقات التي أطلقتها أورنج الأردن في ظل تزايد عدد مستخدمي الهواتف الذكية الذي وصل إلى 6 مليار شخص عالمياً وتنامي الاعتماد على التطبيقات الرقمية في مختلف المجالات، حيث بلغ عدد التطبيقات على Google PlayوApp Store حوالي 7 مليون.


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