بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. جامعات

طلبة فيلادلفيا يشيدون بالمسابقات الثقافية التي تثري فكرهم وشخصياتهم‎‎

منذ ثانيتين
طلبة فيلادلفيا يشيدون بالمسابقات الثقافية التي تثري فكرهم وشخصياتهم‎‎

وطنا اليوم:أشاد الطلبة المشاركون في المسابقة الثقافية التي نظمتها دائرة المكتبة ومصادر المعلومات في جامعة فيلادلفيا بالمسابقات الثقافية  وأعربوا عن سعادتهم للمشاركة فيها وهي التي تفتح لهم أفاق المعرفة والبحث واستطلاع كل ما هو جديد .

جاء ذلك خلال الحفل التكريمي الذي أقامته دائرة المكتبة ومصادر المعلومات للطلبة الفائزين بالمسابقات الثقافية التي نظمتها المكتبة لطلبة الجامعة.

وقال الدكتور عدنان الطوباسي مدير عام المكتبة ومصادر المعلومات أن المسابقات الثقافية تساهم مساهمة فاعلة في إثراء فكر الطلبة وتعمل على صقل وتنمية وتطوير شخصياتهم.

وأعرب عن سعادته بمشاركة الطلبة في هذه المسابقات الثقافية التي تأتي في اطار رسالة المكتبة ودورها الريادي في حث الطلبة على المطالعة واقتناء الكتب وفتح أفاق الحوار وتبادل الأفكار مما يساهم في اغناء الطلبة ثقافياً وعلمياً ودخولهم إلى سوق العمل بكل قوة واقتدار.

وفي ختام الحفل قام الدكتور عدنان الطوباسي مدير عام المكتبة ومصادر المعلومات بتكريم الطلبة وتسليمهم الشهادات التقديرية، وفيما يلي أسماء الطلبة الذين تم تكريمهم في الحفل: عبدالله محمد علي نافع جرادات، محمد سامر عزات ظاظا، أحمد محمد سليمان شطناوي، فارس منصور محمد أبو ناصر، غازي محمود محمد البخاري، محمد نور حسان ياسين المنجد، وليدة ياسر السيد، يسرى منصور عبدالباقي عتمة، حنين محمد صالح بركات، عبدالعزيز كمال ابراهيم ظهير، مصطفى حامد العشي، قتيبة سامر محاميد، مجد جمال محمد العملة، منار جمال جمعه، محمد مأمون حسان المحايري، هند منذر نعمان الأجدح، مريم عيسى ظريف رمضان، معتصم محمد جمال خاطر،

عبدالله اياد الهمص، ريم خلدون أسعد الغول، منتهى عبد محمد عميرة، منار عمر علي، قصي محسن عيد العساف، مايا ابراهيم حميد الأسدي، مها كمال ابراهيم اظهير، أمجد علي الصبان آية محمد عبد الرزاق أبو حجر، أروى بسام عزت تركماني، نور محمد هاشم الرفاعي، نرمين مازن ثابت،  راما محمد عبد الرزاق أبو حجر، رهف رائد أبوحمدان. 

pic5 - وطنا نيوزpic4 - وطنا نيوزpic3 - وطنا نيوزpic2 - وطنا نيوز


تابعنا على تطبيق نبض


تابعنا على تطبيق موجز

مقالات ذات صلة

24 ساعة

16:54

فتح سبل التعاون التعليمي والثقافي المشترك بين جامعة فيلادلفيا والملحقية الثقافية الماليزية‎‎

16:52

إطلاق حملة جوائز الذهب لحسابات توفير بنك الإسكان‎‎

16:50

عار المتخاذلين…فخار المرابطين !

16:47

وزير الداخلية يتناول طعام الإفطار في مطعم الحلبي بالكرك

16:26

مطالب بإعفاء المطاعم غير المصنفة سياحيا من ضريبة المبيعات

16:20

الوزير استيتية يكشف عدد العمالة الوافدة في الأردن

16:13

باريس سان جيرمان يغري زيدان لقبول عرضه

16:13

إجراءات عبر المعابر الحدودية لمنع دخول جدري القرود للأردن

15:44

بهذه الكلمات الرقيقة ودع أ.د. تيسير أبوعرجة جامعة البترا

15:38

الخصاونة ينعى الوزير الأسبق هشام الخطيب

15:18

تمديد فترة تعديل فواتير الكهرباء المشمولة بالدعم

15:14

قادري : 25% ارتفاع حجم المبيعات المحليّة لقطاع الصناعات الجلدية والمحيكات

15:11

أزمة الدجاج تؤرق قطاع المطاعم مع ارتفاع الكلف التشغيلية

15:02

الخلايلة عن الحج: 20% من كوتا الأردن لصالح مدخري الصندوق

14:54

وزير العمل: الأولوية فقط للأردنيين في قطاع المحروقات

14:46

الخارجية تتابع القبض على مواطن أردني في تايلاند

14:12

قناة حكومية روسية : الناتو بدأ حرباً عالمية ثالثة

14:00

تحذير من رسائل احتيالية مجهولة المصدر ترد الأردنيين

13:26

الأردن يواجه أستراليا في البروفة الأخيرة لتصفيات آسيا

13:18

الحباشنة: على الحكومه ان لاتلفت لهؤلاء ..وان تفكر بحلول بعيدة عن القوالب الخشبيه المحنطه

13:14

الحكومة: سعر بنزين 95 بحزيران شكل 22% من كلفته الفعلية

12:57

7.3 مليون اشتراك بخدمات الهاتف المتنقل في الأردن

12:54

أكثر من 86 ألف زائر للبترا الشهر الماضي

12:51

توقيف 5 أشخاص على ذمة قضية انهيار جزء من مبنى قيد الإنشاء في العاصمة

12:45

ائتلاف الأحزاب القومية واليسارية تصدر بياناً من مقر الحزب الشيوعي

12:41

موجة غُبارية بمسار غير إعتيادي تؤثر على مناطق اردنية

12:35

الدكتور طوقان يحصل على شهادة اتقان التفاوض من جامعة هارفرد

12:33

العجارمة يفتتح المبنى الجديد لمدرسة العال الاساسية المختلطة في لواء ناعور

12:31

رئيس الوزراء يستقبل وزير الحجّ والعُمرة السُّعودي

12:28

وزارة العمل: لم نوقف باب استقدام العمالة الوافدة للقطاع الزراعي

12:23

توفير 750 فرصة عمل للأردنيين في المحافظات منذ بداية العام

12:16

هل ينجو الشرق الأوسط من كوارث بيئية قادمة؟

12:10

منظمة الأسمدة العالمية تكرّم شركة البوتاس العربية

12:06

لأول مرة.. وزيران مسلمان في حكومة أستراليا

12:02

الرئاسة التركية: مرض الملك سبب تأخر زيارة ابن سلمان

11:57

مسنة سورية تتعرض لاعتداء عنصري بتركيا ومسؤولون يعتذرون

11:40

ضبط كميات كبيرة من الدخان المهرب بضاغطة نفايات

11:13

رفع أسعار المحروقات يغضب الأردنيين: #صفها_اطفيها

11:00

دراسة تعديل أسعار النقل في الاردن

10:51

7 شركات كبرى تتحكم في قطاع الدواجن الأردني

10:47

الأردن يعلن وقف استقدام العمالة الوافدة

10:40

حالة البلاد يوصي بتشجيع الأردنيين على ركوب الدراجات والمشي

10:36

ضبط طفل يقود مركبة قاطرة ومقطورة في عمان

10:13

الحكومة تستدين 300 مليون دولار كأذونات خزينة

10:08

الفايز: ولي العهد يتابع ملف السياحة في الأردن عن قرب

10:00

تجارة عمان تدعو لتجاوز معيقات تعزيز التجارة بين الاردن وفلسطين

09:47

طرح عطاء لتنفيذ سياج معدني حول قلعة عجلون

09:44

وفيات الأربعاء 1-6-2022

وفيات

وفيات الأربعاء 1-6-2022وفيات الثلاثاء 31-5-2022وفيات الاثنين 30-5-2022الحواتمة ينعى الرقيب منذر السبيلةوفاة الشاب النوايشة بحادث خلال الواجب الرسمي