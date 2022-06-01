طلبة فيلادلفيا يشيدون بالمسابقات الثقافية التي تثري فكرهم وشخصياتهم‎‎

وطنا اليوم:أشاد الطلبة المشاركون في المسابقة الثقافية التي نظمتها دائرة المكتبة ومصادر المعلومات في جامعة فيلادلفيا بالمسابقات الثقافية وأعربوا عن سعادتهم للمشاركة فيها وهي التي تفتح لهم أفاق المعرفة والبحث واستطلاع كل ما هو جديد .

جاء ذلك خلال الحفل التكريمي الذي أقامته دائرة المكتبة ومصادر المعلومات للطلبة الفائزين بالمسابقات الثقافية التي نظمتها المكتبة لطلبة الجامعة.

وقال الدكتور عدنان الطوباسي مدير عام المكتبة ومصادر المعلومات أن المسابقات الثقافية تساهم مساهمة فاعلة في إثراء فكر الطلبة وتعمل على صقل وتنمية وتطوير شخصياتهم.

وأعرب عن سعادته بمشاركة الطلبة في هذه المسابقات الثقافية التي تأتي في اطار رسالة المكتبة ودورها الريادي في حث الطلبة على المطالعة واقتناء الكتب وفتح أفاق الحوار وتبادل الأفكار مما يساهم في اغناء الطلبة ثقافياً وعلمياً ودخولهم إلى سوق العمل بكل قوة واقتدار.

وفي ختام الحفل قام الدكتور عدنان الطوباسي مدير عام المكتبة ومصادر المعلومات بتكريم الطلبة وتسليمهم الشهادات التقديرية، وفيما يلي أسماء الطلبة الذين تم تكريمهم في الحفل: عبدالله محمد علي نافع جرادات، محمد سامر عزات ظاظا، أحمد محمد سليمان شطناوي، فارس منصور محمد أبو ناصر، غازي محمود محمد البخاري، محمد نور حسان ياسين المنجد، وليدة ياسر السيد، يسرى منصور عبدالباقي عتمة، حنين محمد صالح بركات، عبدالعزيز كمال ابراهيم ظهير، مصطفى حامد العشي، قتيبة سامر محاميد، مجد جمال محمد العملة، منار جمال جمعه، محمد مأمون حسان المحايري، هند منذر نعمان الأجدح، مريم عيسى ظريف رمضان، معتصم محمد جمال خاطر،

عبدالله اياد الهمص، ريم خلدون أسعد الغول، منتهى عبد محمد عميرة، منار عمر علي، قصي محسن عيد العساف، مايا ابراهيم حميد الأسدي، مها كمال ابراهيم اظهير، أمجد علي الصبان آية محمد عبد الرزاق أبو حجر، أروى بسام عزت تركماني، نور محمد هاشم الرفاعي، نرمين مازن ثابت، راما محمد عبد الرزاق أبو حجر، رهف رائد أبوحمدان.