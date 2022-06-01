فتح سبل التعاون التعليمي والثقافي المشترك بين جامعة فيلادلفيا والملحقية الثقافية الماليزية‎‎

وطنا اليوم:استقبلت جامعة فيلادلفيا ممثلة برئيسها الأستاذ الدكتور معتز الشيخ سالم ومستشاره لشؤون العلاقات الدولية الدكتور إبراهيم بدران ومديرة مركز اللغات الدكتورة ابتسام حسين مديرَ الملحقية الثقافية لسفارة ماليزيا في عمَّان الدكتور رضوان عبد الرشيد ووفده المرافق، وتم التباحث في العديد من الآفاق التعليمية والثقافية التي من شأنها أن تعزز أواصر التعاون بين الطرفين، وقد أعرب رئيس الجامعة عن تقديره لزيارة الوفد الماليزي وما سيثمره هذا اللقاء من مشاريع علمية ناجعة، كما أبدى الدكتور رضوان عبد الرشيد تقديره للمستوى التعليمي في الجامعة بفضل الجهود المتميزة التي تُبذل للارتقاء بالطلبة في برنامجي البكالويوس والماجستير وتزويدهم بالخبرات العلمية والعملية بما يمكنهم من التميز محليـًّا ودوليـًّا.

وأثمرت المناقشات والطروحات بين الطرفين عن دراسة خطط مستقبلية حول إنهاض فكرة المشاريع البحثية المشتركة بين الجانبين والتبادل الطلابي واستقطاب الطلبة الماليزين للدراسة في جامعة فيلادلفيا ضمن تخصصاتها العلمية المتنوعة والالتحاق بدورات تعليم العربية للناطقين بغيرها، وتنشيط السياحة التعليمية في ماليزيا، كما أعرب الدكتور رضوان عبد الرشيد عن رغبته في أن تكون اللغة الملايوية إحدى اللغات الأجنبية التي تدرس في مركز لغات الجامعة لزيادة فرص التواصل العلمي والحضاري والفكري بين الشعبين الشقيقين، وأكد على استعداده لدعم فكرة الأبحاث المشتركة بين جامعة فيلادلفيا والجامعات في ماليزيا، وتم الاتفاق على تخصيص الجامعة زاوية دائمة تعرض لكل ما يختص بالثقافة الماليزية في المكتبة لتكون حلقة وصل تراثي وتعليمي بين الطلبة في الجانبين. إذ زار مدير الملحقية مبنى المكتبة واستقبله هناك كل من مدير المكتبة الدكتور عدنان طوباسي ومساعده ومديرة مركز اللغات ووفد من أساتذة المركز وتم إطلاعه على المكتبة ومرافقها واتفق على مكان الزاوية الثقافية ومحتوياتها.

كما زار الدكتور رضوان عبد الرشيد ووفده مركز اللغات في الجامعة ممثلا بمديرته وثلة من أساتذة المركز، واطلع على الجهود المبذولة في تدريس اللغات الأجنبية والتفاعل اللغوي والثقافي والحضاري الذي برزت آثاره في اليوم الثقافي الثاني الذي عقده المركز في شهر تشرين الثاني من العام 2021، وشاركت فيه الملحقية الماليزية مشاركة فاعلة مميزة أثمرت هذا اللقاء بكل أبعاده التشاركية المفتوحة في القطاعين التعليمي والثقافي.

وشكرت الجامعة ممثلة برئيسها الأستاذ الدكتور معتز الشيخ سالم هذه الزيارة الفاعلة وثمنت هذه المناقشات المضيئة التي من شأنها أن تفتح مجالا رافدا للعمل المشترك بين الطرفين.