بهذه الكلمات الرقيقة ودع أ.د. تيسير أبوعرجة جامعة البترا

وطنا اليوم: بهذه الكلمات الرقيقة ودع الاستاذ الدكتور تيسير ابو عرجة المكان الذي احب”جامعة البترا” :

كلمة في نهاية امتحانات الفصل الدراسي الثاني الحالي سوف أستعد لأستمتع باجازة مفتوحة تسمى مرحلة التقاعد لمقتضيات مرور سنوات العمر ومغادرة المكان الذي عشت فيه معلمًا لمدة ثلاثين سنة متواصلة كان المكان الأجمل الذي يحتضن العلم والإبداع والجمال والعطاء الإنساني جامعة البترا الناهضة التي تتميز بادارة جامعية راقية محفزة لكل أشكال التقدم العلمي وبهيئة تدريسية متمكنة ومنسجمة وبطلبة دافعيتهم الى التعلم عالية ومبشرة .

أما كلية الاعلام التي أنتمي إلى أسرتها الأكاديمية فلها العشق المستمر ولعميدها واساتذتها وطلبتها الحب المقيم .والحمد لله من قبل ومن بعد.