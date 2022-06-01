الخصاونة ينعى الوزير الأسبق هشام الخطيب

وطنا اليوم:نعى رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة الوزير الأسبق الدكتور هشام الخطيب الذي انتقل إلى رحمة الله تعالى اليوم الأربعاء.

واستذكر رئيس الوزراء الخدمات الكبيرة والجليلة التي قدمها المرحوم الخطيب لوطنه في جميع المواقع التي شغلها.

وشغل المرحوم الخطيب منصب وزير الطاقة والثروة المعدنية أكثر من مرة ووزير المياه والري ووزير التخطيط ووزير الأشغال بالوكالة.

كما تم تعيينه عضوا في مجلس الأعيان ومديرا عاما لسلطة الكهرباء وخبيرا في الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي و الاجتماعي فضلا عن كونه مستشارا عالميا في شؤون الطاقة.

والمرحوم الخطيب المولود في عكا عام 1936 حاصل على العديد من الأوسمة من الأردن وإندونيسيا والنمسا والسويد