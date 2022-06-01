الدكتور طوقان يحصل على شهادة اتقان التفاوض من جامعة هارفرد

وطنا اليوم:حصل الدكتور مهندس عبد الفتاح طوقان المقيم في تورنتو كندا على شهادة دبلوم اتقان التفاوض من جامعة هارفرد الامريكية والتى تعد من اعرق الجامعات على مستوى العالم .

و كان سبق و حصل من نفس الجامعة على دبلوم الابتكار و استراتيجيات التدمير عام ٢٠١٩ .

د.طوقان يتولي منصب المدير التقني و التصاميم الهندسية للسكك الحديدية في شركة دبليو اس بي WSP و التي هي اكبر شركة هندسية في العالم يعمل بها ٩٠ الف موظف في ٧٥ دولة من دول العالم ، وتحتل المركز الاول على مستوى العالم ضمن الشركات الهندسية . وسبق ان ترأس مجلس ادارة شركة المهندسون العرب للاستشارات الهندسية بالاردن و شركة بي كي سي ان BKCN Engineering بكندا .

الدكتور طوقان درس في كلية فيكتوريا بالاسكندرية و نال بكالوريوس الهندسة المدنية من جامعة الاسكندرية و ماجستير القانون الدولي من جامعة ليفربول و الدكتوراه في الاعلام من الاباما . كما وادار المشاريع الهندسية العملاقة في عديد من الدول منها مصر والسعودية و الامارات و الهند و الاردن و امريكا و كندا وغيرها من الدول