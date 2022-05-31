جمعية نور السما الخيرية مستمرة في تقديم خدماتها للمجتمع المحلي
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وطنا اليوم – قال رئيس جمعية نور السما الخيرية وليد بن طريف ان الجمعية تواصل تقديم خدماتها للمجتمع المحلي في المناطق التي يقطنها اسر مستورة وعفيفة حيث تصل الجمعية الى مساكنهم في عمان وماديا ومناطقها واحيائها.
وأضاف بن طريف خلال قيامه اليوم بتوزيع وجبات الطعام على العائلات المستورة بمنطقة النزهة ومخيم الحسين بعمان يرافقه مختار جبل النزهة السيد عماد قطاوي.
وقدم بن طريف شكره وتقديره للمختار قطاوي لتعاونه مع الجمعية للوصول إلى الأسر المستحقة وتامينها بوجبات الطعام.
وكشف بن طريف ان الجمعية مستمرة بتنفيذ نشاطاتها التي أنشئت من أجلها حيث ستنظم الجمعية يوم الجمعة القادم للمجتمع المحلي في مادبا وذيبان والمناطق التابعة لها يوماً طبياً مجانياً في الجامعة الأمريكية بمادبا بمشاركة 14 طبيب امريكي في مختلف الاختصاصات الطبية مؤكداً انه سيتم تحويل الحالات المرضية التي تستدعي العلاج ادخالها الى مستشفى الحياة الخاص بعمان واجراء الفحوصات اللازمة ومن ثم المعالجة .