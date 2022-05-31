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فيلادلفيا تحتفي بعيد الاستقلال بمهرجان غنائي حاشد‎‎

منذ ساعة واحدة
فيلادلفيا تحتفي بعيد الاستقلال بمهرجان غنائي حاشد‎‎

وطنا اليوم:ضمن احتفالات جامعة فيلادلفيا بمناسبة عيد الاستقلال الساد س والسبعين رعى الأستاذ الدكتور معتز الشيخ سالم  رئيس الجامعة مهرجان الاستقلال الغنائي الذي نظمته عمادة شؤون الطلبة بمشاركة فرقة كورال الجامعة ,. وألقى عميد شؤون الطلبة الدكتور عمر الكفاوين كلمة بهذه المناسبة ، قال فيها أن الاستقلال ليس مناسبة عابرة نحيي ذكراها فقط , انما هو رمز للدولة ومواطنيها وهو عنوان القوة والبناء  وأن عبدالله الأول أسس دولة قوية حررها من براثن المغتصبين , ثم تسلم الراية المغفور له الملك الحسين بن طلال باني الوطن ورافع راية الحق. ثم تسلم الراية من بعده جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين حفظه الله ورعاه فسار على درب أجداده في البناء والعطاء . 

وتخلل المهرجان حفلاً لأغانٍ وطنية وقصائد شعرية وطنية نالت استحسان الحضور الذي تفاعل معها.

حضر المهرجان الأستاذ الدكتور خالد السرطاوي نائب رئيس الجامعة والأستاذ الدكتور محمد أمين عواد مستشار رئيس الجامعة والعمداء وأعضاء الهيئتين التدريسية والادارية وحشد كبير من الطلبة . 

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