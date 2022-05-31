جامعة مؤتة : كلية الطب اول جامعة اردنية تتقدم للحصول على الاعتمادية الأمريكية (WFME)

وطنا اليوم:التقى الدكتور عرفات عوجان رئيس الجامعة اليوم بلجنة الخبراء المشكلة من قبل هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها لغايات تقييم معايير الاعتماد في الكليات الطبية حيث استعرض عوجان مراحل نشأة وتطور كلية الطب وتميز خريجيها على المستوى المحلي والعالمي واضاف أن الجامعة تحقق المزيد من التقدم في مجالات التصنيفات العالمية وتحقيق معايير الجودة العالمية لمختلف الكليات ومنها كلية الطب والتي عملت وعلى تحقيق مستويات عالية من من المعايير العالمية من خلال المراجعة الشاملة المستمرة لخططها ومواكبة التطورات العالمية في المجال الطبي ومن الجدير بالذكر أن جامعة مؤتة اول جامعة اردنية تتقدم للحصول على شهادة ضمان الجودة للكليات الطبية التي تتماشى مع معايير الهيئة الفدرالية الأمريكية للكليات الطبية WFMEوقال عميد كلية الطب الدكتور سائد الضلاعين أن اللجنة ستعمل وعلى مدار يومين بتقييم متطلبات الكلية للحصول على شهادة الجودة والتي تمكن خريجي كلية الطب التقدم للامتحان الأمريكي بعد تحقيق الكلية لشروط الاعتماد الأمريكي

وهي خطوة إيجابية نحو الارتقاء بمستوى كلية الطب وخريجيها