فيلادلفيا تقيم “مسابقة للرسم الحر” على مستوى الجامعات الأردنية‎‎

وطنا اليوم:ضمن احتفالات جامعة فيلادلفيا بيوم الاستقلال افتتح الأستاذ الدكتور معتز الشيخ سالم رئيس الجامعة معرضاً للأعمال الفنية لمسابقة الرسم الحر للجامعات الاردنية للسنة العاشرة على التوالي الذي تنظمه عمادة شؤون الطلبة بمشاركة اثني عشر جامعة وبإشراف مشرفة المرسم المدرسة إيمان البطاينة.

وقد تجول رئيس الجامعة في أرجاء المعرض، واستمع إلى شرح حول اللوحات المعروضة وموضوعاتها، مبديًا إعجابه بالمستوى الفني الرفيع للوحات المعروضة، مؤكداً دور جامعة فيلادلفيا ونهجها لتكون جزءًا فاعلًا في خدمة الوطن، وحرصها على تقديم كافة أشكال الدعم للطلبة المبدعين والفنانين في مختلف المجالات،

واشرف على تحكيم المسابقة كل من الاستاذ محمود جراروه والاستاذ محمد عبابنه والمدرسة ايمان بطاينة .

كما جاءت نتائج المسابقة على النحو التالي المركز الأول فاز به مناصفة كل من جامعة الزرقاء الطالب (عبيدة عدلي ) وجامعة العلوم التطبيقية الطالبة (نور الاسطل )

المركز الثاني فاز به مناصفة كل من جامعة اليرموك الطالبة ( هداية الزعبي) وجامعة العلوم والتكنولوجيا (غالب الزعري)

المركز الثالث فاز به مناصفة كل من الجامعة الأردنية الطالبة (سلسبيل حمد) وجامعة البترا الطالبة (مريم الشوبكي)

وفي نهاية المسابقة وزع رئيس الجامعة الشهادات التقديرية على الجامعات المشاركة والجوائز على الطلبة الفائزين .

حضر مسابقة المعرض الفني الأستاذ الدكتور خالد السرطاوي نائب رئيس الجامعة والأستاذ الدكتور محمد أمين عواد مستشار رئيس الجامعة ومشاركة العمداء وأعضاء الهيئتين التدريسية والادارية وعدد من الطلبة .