بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. جامعات

فيلادلفيا تقيم “مسابقة للرسم الحر” على مستوى الجامعات الأردنية‎‎

منذ 3 ساعات
فيلادلفيا تقيم “مسابقة للرسم الحر” على مستوى الجامعات الأردنية‎‎

وطنا اليوم:ضمن احتفالات جامعة فيلادلفيا بيوم الاستقلال افتتح الأستاذ الدكتور معتز الشيخ سالم رئيس الجامعة معرضاً للأعمال الفنية لمسابقة الرسم الحر للجامعات الاردنية للسنة العاشرة على التوالي الذي تنظمه عمادة شؤون الطلبة بمشاركة اثني عشر جامعة وبإشراف مشرفة المرسم المدرسة إيمان البطاينة.

وقد تجول رئيس الجامعة في أرجاء المعرض، واستمع إلى شرح حول اللوحات المعروضة وموضوعاتها، مبديًا إعجابه بالمستوى الفني الرفيع للوحات المعروضة، مؤكداً دور جامعة فيلادلفيا ونهجها لتكون جزءًا فاعلًا في خدمة الوطن، وحرصها على تقديم كافة أشكال الدعم للطلبة المبدعين والفنانين في مختلف المجالات،

واشرف على تحكيم المسابقة كل من الاستاذ محمود جراروه والاستاذ  محمد عبابنه والمدرسة ايمان بطاينة .

 كما جاءت نتائج المسابقة على النحو التالي المركز الأول فاز به مناصفة كل من جامعة الزرقاء الطالب (عبيدة عدلي ) وجامعة العلوم التطبيقية الطالبة (نور الاسطل )
المركز الثاني فاز به مناصفة كل من جامعة اليرموك الطالبة ( هداية الزعبي) وجامعة العلوم والتكنولوجيا (غالب الزعري)
المركز الثالث فاز به مناصفة كل من الجامعة الأردنية  الطالبة (سلسبيل حمد) وجامعة البترا الطالبة (مريم الشوبكي)

وفي نهاية المسابقة وزع رئيس الجامعة الشهادات التقديرية على الجامعات المشاركة والجوائز على الطلبة الفائزين .

حضر مسابقة المعرض الفني الأستاذ الدكتور خالد السرطاوي نائب رئيس الجامعة والأستاذ الدكتور محمد أمين عواد مستشار رئيس الجامعة ومشاركة العمداء وأعضاء الهيئتين التدريسية والادارية وعدد من الطلبة . 

3 4 - وطنا نيوز2 4 - وطنا نيوز


تابعنا على تطبيق نبض


تابعنا على تطبيق موجز

مقالات ذات صلة

24 ساعة

17:11

ولي العهد يفتتح فندقا في عمان يوفر 500 فرصة عمل

17:07

فيلادلفيا تحتفي بعيد الاستقلال بمهرجان غنائي حاشد‎‎

17:04

جامعة مؤتة : كلية الطب اول جامعة اردنية تتقدم للحصول على الاعتمادية الأمريكية (WFME)

17:02

رئيس جامعة الاسراء يفتتح اليوم العلمي لكلية تكنولوجيا المعلومات

16:57

تهمتان لشخص اطلق عيارات نارية بفرح أصابت طفلا بالمفرق

16:35

البنك المركزي يخضع شركات التمويل لرقابته وإشرافه

16:30

وزير الداخلية يوجه الحكام الإداريين لدعم مجالس المحافظات والبلديات

16:26

شكاوى من ارتفاع اسعار الحج هذا الموسم

16:19

فريق قناة المملكة لكرة القدم يفوز وديا على جامعة البترا

16:18

الاشغال 20 عاما لمتهم باغتصاب قاصر

16:11

الصفدي ينقل رسالة من الملك إلى عباس

16:03

عملية نوعية بجراحة الاعصاب تجرى لاول مرة بمستشفى حكومي

15:57

القضاء يسدل الستار على قضية توزيع الوحدات الزراعية

15:52

الصين تهدد بإعادة النظر فى علاقاتها الدبلوماسية مع إسرائيل

15:34

  اختتام أعمال “ملتقى الموهبة والإبداع” في جامعة الأميرة سمية للتكنولوجيا

15:30

الضمان الاجتماعي يعلن موعد صرف بدل التعطل

15:27

استمرار ضعف الطلب على الحديد واستقرار أسعاره

15:13

أورنج الأردن تعلن عن الفائزات بجائزة ملهمة التغيير باستخدام العالم الرقمي

15:10

بنك ABC في الأردن يواصل دعمه لتكية أم علي‎‎

15:04

التربية: الوزارة مستمرة في تطبيق أمر الدفاع 35

14:58

رئيس الجامعة يفتتح اليوم العلمي لكلية تكنولوجيا المعلومات

14:28

غرام واحد من هذا الدينار يفوق النصف مليون دولار

14:17

بوادر المقاطعة..عروض على الدجاج ونداء للحكومة : أين العين الحمراء

14:09

الفيصلي : عقوبة اللجنة التأديبية بالمجحفة

14:00

وزير الأشغال: نعمل على خطة لتطوير السلامة المرورية على الطرق

14:00

الغبين يرد على تصريحات طوقان

13:57

ضعف في الطلب على الألبسة والأحذية خلال الفترة الحالية

13:54

اتفاق على الالتزام بمدة مكوث الشاحنات الأردنية في السعودية بـ 15 يوما

13:06

بعد دعوات عشائرية..اعلان مهم من الجامعة الاردنية للخريجين

12:59

ليلة حرثاوية بامتياز

12:51

اسعار النفط تسجل 124 دولاراً للبرميل

12:48

الذنيبات يبحث مع وزير الزراعة الاندونيسي تزويد بلاده باحتياجاتها من الأسمدة الفوسفاتية الاردنية

12:43

الكوفحي: البدء بتحويل إربد من مدينة تقليدية إلى ذكية

12:31

الحكومة تدعم رايان إير بـ19 مليون دينار و الملكية بـ2 مليون فقط

12:29

الماجستير في الإعلام للباحث محمد الشاهين من جامعة الشرق الأوسط

12:27

اتحاد الطائرة يصدر جدول لقاءات بطولة كأس الأردن

12:25

اختتام أعمال الدورة التدريبية لإعداد ميسري نوادي البحث عن عمل في إقليم الشمال

12:24

بري رئيساً للبرلمان اللبناني للمرة السابعة على التوالي

12:20

المستفيدون من قرض الإسكان العسكري (أسماء)

12:17

ارتفاع عجز الميزان التجاري للأردن مع أوروبا

12:12

كوزو أوكاموتو.. اللاجئ السياسي الوحيد في لبنان

12:05

وطن على حد السيف، ولكن !

12:02

مشروع حزب ” ارادة” في شرق وجنوب عمان

11:42

المنطقة العسكرية الشمالية تحبط محاولة تسلل وتهريب كمية من الأسلحة

11:36

خُصور و أقلام ( لمن يقرأ )

11:35

الأردني للتصميم والتطوير يصنع 80 منتجا دفاعيا ويصدرها الى 37 دولة

11:31

جدري القرود يضرب في افريقيا والكونغو تسجل 9 وفيات

11:24

صيف لاهب يضع المواطن الأردني في حيرة من أمره

وفيات

وفيات الثلاثاء 31-5-2022وفيات الاثنين 30-5-2022الحواتمة ينعى الرقيب منذر السبيلةوفاة الشاب النوايشة بحادث خلال الواجب الرسميوفيات الاحد 29-5-2022