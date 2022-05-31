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بعد دعوات عشائرية..اعلان مهم من الجامعة الاردنية للخريجين

منذ 15 ثانية
بعد دعوات عشائرية..اعلان مهم من الجامعة الاردنية للخريجين

وطنا اليوم:عممت عمادة شؤون الطلبة في الجامعة الاردنية على الطلبة الخريجين بعدم الدعوة لاي مسيرة أو تجمع يتعلق بتخريج اي طالب في الجامعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي .
وجاء التعميم بعد دعوات عشائرية على مواقع التواصل الاجتماعي للمشاركة في حفل تخريج أحد ابنائها في ساحات الجامعة .
وتاليا التعميم :

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