المستفيدون من قرض الإسكان العسكري (أسماء)

وطنا اليوم:أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي/ مديرية مؤسسة الإسكان والأشغال العسكرية بأن الضباط وضباط الصف والأفراد المبينة أسماءهم أدناه قد استحقوا قرض الإسكان العسكري.

ودعت القوات المسلحة المستفيدين لمراجعة مديرية الإسكان والأشغال العسكرية خلال ساعات الدوام الرسمي إعتباراً من يوم الاحد الموافق 1-6-2022 للحصول على القرض والضباط وضباط الصف والأفراد المستفدين من صندوق الإسكان العسكري (الخاص بالإفراد) سيتم تحويل قيمة قرض الإسكان الى بنك القاهره عمان.

أسماء الضباط ا لمستفيدون لدفعة شهر 6