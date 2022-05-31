رئيس الجامعة : المكتبات كنوز المعرفة … ومنارة الباحثين

وطنا اليوم – قال الأستاذ الدكتور معتز الشيخ سالم رئيس جامعة فيلادلفيا أن المكتبات كنوز المعرفة ومنارة الباحثين عن العلم، وصقل الشخصية وتنميتها وتطويرها.

جاء ذلك خلال حضوره اجتماع مجلس المكتبة ومصادر المعلومات مؤكداً على أهمية البحث العلمي لأعضاء هيئة التدريس خاصة وأن مكتبة فيلادلفيا تضم العديد من قواعد البيانات العالمية وتشكل مصدراً غنياً للأبحاث والدراسات والفكر المستنير.

من جهته قال الدكتور عدنان الطوباسي مدير عام المكتبة ومصادر المعلومات ورئيس المجلس أن المجلس ناقش العديد من الأمور المدرجة على جدول الأعمال ومن أبرزها : معرض الكتاب السنوي التاسع، والمسابقة الثقافية التي تعدها دائرة المكتبة، ومعايير الاعتماد، والكتب المنهجية، وزيارة الطلبة للمكتبة وتشجيعهم على حضور المحاضرات التعريفية بقواعد البيانات الالكترونية التي تشترك بها دائرة المكتبة ومصادر المعلومات.