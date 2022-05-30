الإسراء تشارك في ملتقى شعراء الجامعات الأردنية

وطنا اليوم_شاركت عمادة شؤون الطلبة بمشاركة الطالبين عثمان الزبون وزيد العجارمة بفعاليات ملتقى شعراء الجامعات الأردنية والذي أقيم في رحاب جامعة اليرموك وبمشاركة واسعة من الجامعات الرسمية والخاصة ، وبمرافقة الأستاذ مروان مدانات رئيس قسمي الأنشطة والخدمات الطلابية .



وقدم الطلبة الشعراء المشاركون عدد من القصائد التي تغنوا من خلالها بحب الوطن وقيادته الهاشمية الحكيمة، وشعبه الأبيّ، مستذكرين الانجازات الكبيرة التي قدمتها المملكة على امتداد مئويتها الأولى .



وتضمن الملتقى إلقاء متميز، وتنوع ما بين الشعر العامودي الفصيح والشعر العامودي النبطي.



وفي نهاية الملتقى، سلم عميد شؤون الطلبة الشهادات التقديرية للشعراء المشاركين متمنيا لهم المزيد من التوفيق والنجاح.



وأكد الدكتور نشوان نشوان عميد شؤون الطلبة بأهمية المشاركة في هذه الفعاليات ودور الجامعة الفاعل في المشاركة بشكل دائم لاسيما تلك التي تعنى بتشجيع الطلبة المبدعين والموهوبين وتقدير تميزهم، وإتاحة المجال أمامهم للمشاركة في الأنشطة النوعية الهادفة لنشر المزيد من العلم والثقافة، وتعزيز سبل التواصل البناء بين طلبة الجامعات الأردنية، مؤكداً على دور هذه المشاركات الطلابية في تعميق المعرفة ورسم خطوات باتجاه الابداع.