نائب حاكم الشارقة يكرم د. أحمد الضمور من عمان الأهلية لفوزه بالمركز الأول عربيا بجائزة الشارقة

وطنا اليوم:برعاية سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة، اقيم حفل تكريم الفائزين بجائزة الشارقة لأطروحات الدكتوراة في العلوم الإدارية في الوطن العربي في دورتيها الثامنة عشر والتاسعة عشر.

وقد بُدىء الحفل بآيات من القرآن الكريم، ألقى بعدها الدكتور حميد مجول النعيمي مدير جامعة الشارقة كلمة، قدم فيها الشكر والتقدير إلى سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي على حضور وتشريف سموه الحفل، وتكريمه لعدد من الباحثين في الوطن العربي، مشيراً إلى أن الجائزة تعزّز من الحضور الإقليمي والعالمي لجامعة الشارقة والأدوار التي تقوم بها وتشجيعها للمتفوقين في مختلف المجالات والاحتفاء بهم.

وتناول مدير الجامعة في كلمته مسيرة وأهداف الجائزة، قائلاً : إن الجائزة ظلت تتقدم وتتطور إلى أن سطرت سجلاً حافلاً من التكريم للباحثين الذين أثبتوا جدارتهم في مجال العلوم الإدارية، وقد بلغ عددهم منذ انطلاق الجائزة 47 باحثاً من أصل 1242 باحثاً ترشحت أطروحاتهم للفوز بالجائزة وكان منهم 239 في المجالات المالية و952 في مجال العلوم الإدارية.

وقدم في ختام كلمته التهنئة للفائزين بالجائزة للدورتين الثامنة عشر والتاسعة عشر، وإلى أعضاء مجلس أمناء الجائزة ولجنة التحكيم العلمية على ما بذلوه من جهود مقدرة.

وقدم الفائزون بالجائزة ملخصاً عن أطروحات الدكتوراة الفائزة تضمنت أهداف البحث والمشكلة التي تناولها، وأهميته والمنهجية التي اتبعتها والنتائج والتوصيات التي خرجت بها الدراسة، والمجالات التطبيقية لها.

وتفضل سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي في نهاية الحفل بتكريم الفائزين بالجائزة والرعاة.

وقد فاز بالمركز الأول لأفضل أطروحة دكتوراة /الدورة الثامنة عشر/ عن فئة العلوم المالية الدكتور أحمد هاني حمود الضمور- جامعة عمان الاهلية /المملكة الأردنية الهاشمية /، وفاز بالمركز الثاني الدكتور عبد الرحمن بن علي الجبر /المملكة العربية السعودية/، ونال المركز الثالث الدكتور حمد سالمين سعيد بن الزوع /اليمن/.

كما فاز بجائزة الشارقة لأفضل أطروحة دكتوراه في العلوم الإدارية في الوطن العربي /الدورة الثامنة عشر/ عن فئة العلوم الإدارية الدكتور فريد محمود الأميري /دولة الإمارات العربية المتحدة/ بالمركز الأول، والدكتور محمد بن حمدان العنزي /المملكة العربية السعودية/ بالمركز الثاني، والدكتور حسن سهيل محمد غرة /الجمهورية العربية السورية/ بالمركز الثالث.

أما في الدورة التاسعة عشر ففاز بالمركز الأول عن فئة العلوم الإدارية الدكتور محمد هاني غيث /جمهورية مصر العربية/، وفاز بالمركز الثاني الدكتور أحمد عدنان زيد /دولة فلسطين/، وفاز بالمركز الثالث الدكتور علاء مشعان عبيد /جمهورية العراق/.

وعن فئة العلوم المالية فكان المركز الأول من نصيب الدكتورة أمينة محمد علي بو علاي /مملكة البحرين/، والمركز الثاني فازت به الدكتورة ريم عبد الفتاح خميس /دولة فلسطين/، والمركز الثالث حصل عليه الدكتور بدر بن جويعد السبيعي /المملكة العربية السعودية.