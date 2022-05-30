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افتتاح مشروع مثلث الزهور الأخضر الريادي

منذ 4 ساعات
افتتاح مشروع مثلث الزهور الأخضر الريادي

وطنا اليوم – افتتح نائب أمين عمان محمد رسمي القيسي مشروع مثلث الزهور الأخضر الريادي في منطقة رأس العين بحضور السفير الياباني شيمازاكي كاورو، والمنسق الوطني لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية “الموئل” ومديرة مكتب UN-Habitat في الأردن المهندسة ديما أبوذياب .

وقال القيسي أن المشروع ينفذ لأول مرة في مدينة عمان ضمن استراتيجية الأمانة في الحد من مخاطر التغير المناخي، إذ تأتي أهميته انطلاقاً من حرص الأمانة على زيادة منعة المدينة والمجتمعات الأكثر تأثراً من العمانيين واللاجئين السوريين ضد الفيضانات المفاجئة، وتعزيز الاستقرار الاجتماعي .

وثمن القيسي في كلمته نيابة عن أمين عمان الدكتور يوسف الشواربة الشراكة الاستراتيجية مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية “الموئل” لجهودهم في معالجة التحديات الحضرية المرتبطة بالتوسع الحضري السريع والتخفيف من الآثار السلبية لتغير المناخ.
ووجه الشكر للحكومة اليابانية على الدعم المستمر لمشاريع البنية التحتية في عمان والتي من شأنها رفع جودة الحياة في مدينة عمان، والفريق الفني المشرف من كوادر أمانة عمان لجهوده المثمرة في تنفيذ المشروع .

فيما عبر السفير الياباني كاورو عن سعادته لاستكمال مشروع مثلث الزهور الأخضر بالتعاون مع أمانة عمان الكبرى وبرنامج الموئل؛ كمنطقة احتفاظ حيوي واحتجاز مؤقت لمياه الأمطار ستساهم في تقليل مخاطر الفيضانات .
ونوه كاورو إلى تطلع الحكومة اليابانية المستمر في المشاركة والمساهمة في مشاريع مماثلة مع الأمانة والموئل لالتزامها في تقديم الدعم للمجتمعات الأكثر عرضةً للخطر .

وأكدت مديرة مكتب الموئل في الأردن ديما أبو ذياب أن مشروع مثلث الزهور الأخضر من أهم مشاريع البرنامج ويعتبر أول مشروع ريادي يجري تنفيذه ضمن 120 موقعاً تم تحديدهم من خلال دراسة تقييم مخاطر الفيضانات اللحظية في مدينة عمان لتنفيذ تدخلات قصيرة ومتوسطة المدى للبنية التحتية الخضراء .
ونوهت أبو ذياب إلى الدراسات الدقيقة التي أجريت بالتعاون مع كوادر الأمانة لتحديد البؤر الساخنة للفيضانات على مستوى المدينة من أجل إجراء التدخلات المناسبة لتخفيف مخاطر الفيضانات وزيادة الاستقرار الاجتماعي لقاطني مدينة عمان واللاجئين على حد سواء.

وتخلل الافتتاح الذي حضره عضو مجلس الأمانة عن منطقة رأس العين خالد محفوظ وعدد من المعنيين من الإدارة العليا في الأمانة تقديم شرح عن المشروع من مدير المشروع في برنامج الموئل المهندس موسى خريس وتقديم الدروع التكريمية من الموئل لأمانة عمان والسفارة اليابانية .

ويعتبر مشروع مثلث الزهور الأخضر الممول بمنحة يابانية بكلفة 456 ألف دولار أمريكي مشروعاً تجريبياً للبنية التحتية الخضراء وأنظمة الصرف الصحي الحضرية المستدامة، ويهدف إلى إظهار مفهومين لإدارة مياه الأمطار “الاحتباس الحيوي لمياه العواصف، واحتجاز مياه الأمطار”، وتحسين الحماية والمقاومة للفيضانات في مدينة عمان من خلال توفير سلسلة مناطق احتفاظ حيوي فوق الارض وخزان تحت ارضي لاحتجاز مياه الامطار بسعة 2500 م3 ، والحد من تعرض المجتمعات المحلية واللاجئين السوريين للفيضانات المفاجئة، وتعزيز قدرة الحكومة والمجتمعات لتحسين إدارة الفيضانات في المناطق الحضرية .

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