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تمريض فيلادلفيا تحتفل بالاستقلال‎‎

30 مايو 2022
تمريض فيلادلفيا تحتفل بالاستقلال‎‎

وطنا اليوم:ضمن احتفالات جامعة فيلادلفيا بيوم الاستقلال  وبرعاية الأستاذ الدكتور معتز الشيخ سالم رئيس الجامعة أقامت كلية التمريض الخيمة التمريضية بالتعاون مع عماده شؤون الطلبة وابتأت الفعالية بتعليق جداريه  لخطاب جلالة  الملك عبدالله  الثاني لقطاع التمريض في الأردن في مدخل كلية التمريض  ثم افتتح رئيس الجامعة الخيمة بعرض فلم وثائقي حول استقلال الوطن ودور الهاشميين في بنائه ورفعته. وقام أحد طلبة كلية التمريض حسين الحياري  بإلقاء قصيده نبطية من تأليفه. هذا وقد تم افتتاح الخيمة كما  وتم عرض فيلم وثائقي لإنجازات كليه التمريض عام ١٠٢١ /٢٠٢٢.

وضمت خدمات الخيمة, اخصائية التغذية ولاء ابو عيسى لتقديم خدمة قياس نسبة الدهون والماء والكتل العضلية  في الجسم واستشارات تغذوية مجانية، ومندوبين عن مستشفى الرويال الذين   قدموا خدمات صحية أوليه لضيوف الخيمة ومجموعه من الهدايا للحضور .  كما ونسقت لجنة الأنشطة الطلابية برئاسة السيدة غونان سمحان واعضاء اللجنة مع الفريق الأردني للسكري حتى قاموا بفحص سكر الدم وتقديم استشارات حول مرض السكري. وعرض الدفاع المدني  شعبة التثقيف محاضرة   بعنوان التعامل مع الحريق مع شرح مفصل عن أدوات الإطفاء. وقدم مندوبين من مكافحة المخدرات و الإدمان عرض واقعي لعينات من المواد المخدرة وشرح فردي للضيوف عن أخطارها. واتاحت هذه الفعالية لما يزيد عن ثلاثين متطوع من منتسبي الجامعة الإداريين والأكاديميين والطلاب للتبرع  بالدم بالتعاون مع مندوبي من بنك الدم  الأردني فرع إقليم الشمال . وتم توزيع اكثر من منشور توعوي صحي بالتنسيق مع شعبة التثقيف الصحي لوزارة الصحة الاردنية ومركز الحسين للسرطان.

وقد ساهم  طلبة الكليه من مختلف السنوات ومن منتسبي نادي الكلية طوعيا بتقديم مختلف الخدمات التمريضية لما يزيد على ال300 ضيف من مختلف الكليات والدوائر من طلاب وموظفين  حيث قاموا بفحص العلامات الحيوية وسكر الدم وزمر الدم وقياس الطول والوزن و تقديم محاضرات تثقيفيه حول  الإنعاش القلبي الرئوي والاسعافات الأولية .

وفي نهاية الافتتاح قدم رئيس  الجامعة دروع تذكارية  الشكر المشاركين في الخيمة مقدراً دورهم الإيجابي في الأعمال التطوعية في ربوع فيلادلفيا. 

كما واثنت عميده الكلية الدكتورة فدوى الحلايقه على المشاركين سواء من ضيوف الكلية وكوادرها وطلبتها  وأكدت على اهمية  تكرار مثل هذه الفعاليات التي ترسخ مفهوم حب الوطن وتجسيده في  أعمال طوعية لخدمة المجتمع المحلي وصقل شخصية طالب فيلادلفيا بما يخدم رساله وأهداف الجامعة. حضر الفاعلية عمداء الكليات وأعضاء هيئة تدريس وإداريين من الدوائر في الجامعة.

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