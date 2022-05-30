وطنا اليوم:فازت جامعة البترا بالمركز الثالث في مسابقة الرسم الحر لطلبة الجامعات والتي نظمتها جامعة فيلادلفيا، حيث فازت لوحة الطالبة مريم الشوبكي بإشراف الدكتورة عايدة جوخرشة.
جامعة البترا تفوز بالمركز الثالث في مسابقة الرسم الحر
30 مايو 2022
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