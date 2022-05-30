جامعة البترا تفوز بالمركز الثالث في مسابقة الرسم الحر

وطنا اليوم:فازت جامعة البترا بالمركز الثالث في مسابقة الرسم الحر لطلبة الجامعات والتي نظمتها جامعة فيلادلفيا، حيث فازت لوحة الطالبة مريم الشوبكي بإشراف الدكتورة عايدة جوخرشة.