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جامعة البترا تستضيف ندوة تعريفية بالمنح الدراسية اليابانية

30 مايو 2022
جامعة البترا تستضيف ندوة تعريفية بالمنح الدراسية اليابانية

وطنا اليوم:رعا رئيس جامعة البترا الدكتور مروان المولا وعميد كلية الصيدلة والعلوم الطبية الدكتور إبراهيم الأدهم، ندوة نظمتها السفارة اليابانية للتعريف بمنح الحكومة اليابانية المقدمة للأردن “MEXT”، حيث تم شرح آلية المنح من قبل السفارة اليابانية في الاردن، وشرح طبيعة الحياة الطلابية في اليابان من خلال محاضرة قدمتها جمعية خريجي الجامعات اليابانية.
تضمنت الندوة مناقشة التعاون في مجال البحوث بين الهيئة التدريسية في جامعة البترا والجامعات اليابانية، إلى جانب استعراض نماذج من تجارب الحاصلين على منحة اليابان وطبيعة الحياة والدراسة في اليابان عبر منصة اتصال مرئي، قدمها عضو مجلس أمناء جامعة البترا رئيس جمعية خريجي الجامعات اليابانية الدكتور محمد معتوق، والدكتورة من جامعة عمان العربية رفيف الزعبي.
حضر الندوة السكرتير الأول في السفارة اليابانية فوكوكورا هيديماسا، ومن القسم الثقافي في السفارة اليابانية ساره فاروقا، إلى جانب أعضاء من الهيئة التدريسية في كلية الصيدلة، وسلم الأدهم درع الجامعة إلى هيديماسا.

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