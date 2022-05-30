أردنيون يفوزون بجائزة “الأمير تشارلز” في لندن

وطنا اليوم:فاز ثلاثة شباب أردنيين بجائزة الاستدامة الجديدة المرموقة كجزء من برنامج “Prince’s Trust” في حفل أقيم في مسرح “رويال دروري لين” في لندن.

وبُث حفل تسليم الجوائز، والذي احتفى بالشباب من مختلف برامج “Prince’s Trust”، إلى الجماهير في جميع أنحاء المملكة المتحدة لأول مرة على قناة ITV.

ومجموعة “Prince’s Trust Group” الخيرية، أسسها الأمير ويلز وهي تعمل الآن في أكثر من 20 دولة، وكجزء من هذه المجموعة، تعمل “Prince’s Trust International” مع شركاء محليين في الأردن منذ عام 2019 لتزويد الشباب بالمهارات اللازمة لبناء حياتهم المهنية وليصبحوا رواد أعمال.

وبالنسبة لمعظم الناس، تعتبر مطبات السرعة ظاهرة شائعة وغير ملحوظة للحفاظ على السلامة في الطرق، لكن بالنسبة لفريق من رواد الأعمال الشبان في الأردن، فهي مصدر إلهام.

فقد ابتكر زيد، البالغ من العمر خمسة عشر عاما، ومايا ومحمد طريقة بارعة لاستخدام مطبات السرعة لتوليد الكهرباء، حيث عمل الثلاثي الحائز على الجائزة، “EcoRoad”، على تكييف المطبات لامتصاص وتحويل الطاقة الحركية من السيارات العابرة، ومن ثم تخزين الكهرباء بعد ذلك في بطاريات للبيع.

“تدور فكرة عملنا حول معالجة مشكلة الطاقة والقضايا البيئية”، يوضح زيد قائد فريق “EcoRoad”، مضيفا: “يوجد في الأردن الكثير والكثير من المطبات على الطرق، لذلك اعتقدنا بأن يجدر بنا أن نستفيد منها”.

وحصل فريق زيد ومايا ومحمد الآن على تمويل أولي لتطوير فكرتهم، والنموذج الأولي أصبح قيد التطوير التقني مع شركة محلية.

وطور الفريق الفكرة في برنامج التحدي بالمشاريع التابع لمؤسسة “Prince’s Trust International”، ونفذها بالشراكة مع منظمة “إنجاز” المحلية.

ويُلهم البرنامج الشباب في الأردن لتطوير مهارات الأعمال العملية من خلال التدريب والتوجيه ولعبة محاكاة الأعمال الافتراضية.

وبعد أن تفوقوا بالفعل على أكثر من 2300 مشارك ليتوجوا بالفوز في مسابقة تحدي المشروعات الوطنية، أصبح فريق “EcoRoad” الآن بطلا مزدوجاً.

وكي يفوز الفريق بجائزة “Prince’s Trust Group” للاستدامة، جرى تقييم فكرته بناءً على تأثيرها البيئي والمجتمعي، والنهج الابتكاري، واستخدام الموارد وسهولة تكرار تطبيقها في مناطق مختلفة.

وقدم الجائزة إدوارد إنينفول، الحائز على وسائم الإمبراطورية البريطانية OBE، ورئيس تحرير مجلة Vogue البريطانية، والسفير العالمي لمؤسسة Prince’s Trust.

وخلال الحفل، علق إدوارد قائلا: “بصفتي سفيراً عالمياً لمؤسسة Prince’s Trust، فإن مشاهدة قصص الشباب المدعومة في جميع أنحاء العالم هي مصدر إلهام. كما إن جائزة “Prince’s Trust Group” للاستدامة هي تعبير رائع عن عمل مؤسسة Prince’s Trust والشباب”.

وأضاف، “الفائزون بهذه الجائزة هم مجموعة من طلاب المدارس من الأردن، الذين واجهوا تحدّي ابتكار فكرة عمل مستدامة. ولقد تجاوز الفريق التوقعات بكثير، وجاء اختراعهم حلاً رائعاً يساعد عالمنا”.

وقال زيد قائد فريق “EcoRoad”: “الفوز بهذه الجائزة يعني الكثير لنا كفريق. سيساعدنا ذلك على إلهام الشباب الآخرين لإحداث التغيير. أقترح أن يستثمر جميع الطلاب الصغار وقتهم في مشاريع مثل هذه – إنه مهم لمستقبلنا ولكل من حولنا، حيث نتطلع إلى بناء حياة أكثر استدامة “