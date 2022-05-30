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عميد كلية الحقوق في “الإسراء” يلتقي الطلبة المتوقع تخرجهم

منذ ساعة واحدة
عميد كلية الحقوق في “الإسراء” يلتقي الطلبة المتوقع تخرجهم

وطنا اليوم:التقى الأستاذ الدكتور أكرم الفايز عميد كلية الحقوق بالطلبة المتوقع تخرجهم نهاية الفصل الدراسي الثاني (2021/2022 ) ، بحضور الأستاذ الدكتور عبد الوهاب المعمري
( رئيس قسم القانون الخاص ) والدكتورة شذى العساف ( رئيس قسم القانون العام ) وأعضاء الهيئة التدريسية والطلبة .
وفي بداية اللقاء رحب الدكتور أكرم الفايز بالطلبة وتمنى لهم حياة مميزة وحثهم على بذل جهودهم للوصول إلى التميز والريادة، والاستعداد لامتحان الكفاءة الجامعية ، والتأكيد على ضرورة الإيفاء بالالتزامات المترتبة عليهم قبل التخرج .
وفي نهاية اللقاء تم مناقشة المقترحات المتعلقة باليوم العلمي للكلية وإجراءات التخريج.


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