عميد كلية الحقوق في “الإسراء” يلتقي الطلبة المتوقع تخرجهم

وطنا اليوم:التقى الأستاذ الدكتور أكرم الفايز عميد كلية الحقوق بالطلبة المتوقع تخرجهم نهاية الفصل الدراسي الثاني (2021/2022 ) ، بحضور الأستاذ الدكتور عبد الوهاب المعمري

( رئيس قسم القانون الخاص ) والدكتورة شذى العساف ( رئيس قسم القانون العام ) وأعضاء الهيئة التدريسية والطلبة .

وفي بداية اللقاء رحب الدكتور أكرم الفايز بالطلبة وتمنى لهم حياة مميزة وحثهم على بذل جهودهم للوصول إلى التميز والريادة، والاستعداد لامتحان الكفاءة الجامعية ، والتأكيد على ضرورة الإيفاء بالالتزامات المترتبة عليهم قبل التخرج .

وفي نهاية اللقاء تم مناقشة المقترحات المتعلقة باليوم العلمي للكلية وإجراءات التخريج.